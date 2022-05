Competiție

Nu mai puțin de șapte medalii au cucerit sportivii din Bucovina la turneul Shingoryu Cup, care a avut loc în perioada 5-10 mai, pe Arena Naestved din Danemarca. La competiție au participat nu mai puțin de 197 de sportivi cu stiluri diferite (Shingoryu, Isshinryu Tokushinryu, Ashihara, Kenpo, Kyokushin, Kick Boxing, K1, Karate Do etc.) de la 31 de cluburi din 5 țări. Lotul național deplasat de România a fost format din 15 sportivi, membri ai Federației de Karate Joshinkan Isshinryu Seiryukai Sfântul Ștefan, sub îndrumarea instructorului George Ciprian Crăciunescu.

Competiția a cuprins mai multe secțiuni de kata karate, kata kobudo (arme lungi și arme scurte) și kumite la toate categoriile. Sportivii suceveni au avut o comportare foarte bună și s-au întors acasă cu mai multe premii. Andreea Diaconu (Dojo Suceava) a devenit campioană europeană la kata karate și a ocupat locul III la kumite. Mădălina Siretean (Dojo Siret) s-a încununat vicecampioană europeană la kata karate și a obținut locul III la kumite. Și Ștefania Sofroniei (Dojo Suceava) a devenit vicecampioană europeană la kumite. Sportivii din Bucovina s-au întors acasă și cu două locuri trei, prin Matei Oprea (Dojo Liteni) la kata karate, respectiv Salia Cristea (Dojo Suceava), la kata karate.

La categoria Open seniori, maeștri, categoria grea + 85 kg, George Ciprian Crăciunescu și Sebastian Botezat au întâlnit sportivi redutabili din stilurile kyokushin și ashihara, cu care au luptat câte două meciuri (pe reguli de Full Contact). Trebuie spus că la competiție a fost prezent și maestrul Lars Andersen Faurholdt, care luptă pe frontul din Mogadishu, Somalia, și care era în permisie. Acesta este nimeni altul decât președintele WUIKA și președintele de onoare al FKJISSS-WUIKA.

Rezultatele de acum, mai bune decât cele din 2018

Sensei Andreea Diaconu, președinta clubului Megamikan Isshin, practică arte marțiale de la vârsta de 5 ani, are centură neagră 2 Dan și este studentă în anul II la USV, profil kinetoterapie, și a dovedit printr-o tenacitate de netăgăduit că poate să aducă unul dintre cele mai frumoase titluri, acela de campioană europeană.

Sportiva Mădălina Siretean este pregătită de sensei Sebastian Botezat în Dojo Siret, iar la competiția din Danemarca a uimit prin curajul și rezultatele obținute și poate fi o mare campioană cu reale șanse de a ajunge și un bun instructor. În ceea ce-l privește pe Matei Oprea, din Liteni, opinia este că ”ne-a arătat că și imposibilul poate ajunge să fie posibil și sper ca investiția începută de autorități, respectiv construirea unei săli de sport moderne, să aducă și mai multe rezultate pe viitor”.

”Rezultatele de anul acesta au fost mai bune decât cele din anul 2018, ceea ce a demonstrat că pregătirea lotului s-a îmbunătățit datorită cantonamentelor și întrecerilor pe care federația de karate le-a organizat în zona Cacica la salină, în Gura Humorului, dar și la mare. Mulțumim părinților sportivilor și tuturor susținătorilor noștri pentru implicare, pentru tot ceea ce au arătat prin comportamentul copiilor lor, care au fost apreciați și premiați. Susținerea materială a fost proprie și sperăm ca la campionatul mondial care urmează să fie anunțat anul acesta (posibil SUA) să primim din nou ajutor din partea autorităților, în special din partea Consiliului Județean Suceava. De asemenea, mulțumim primarilor și directorilor de școli din județ, în special din localitățile: Dolhasca, Liteni, Udești, Salcea, Suceava și Siret”, a precizat instructorul George Ciprian Crăciunescu.