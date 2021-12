Performanță deosebită

Are 22 de ani și tocmai a devenit campion național la categoria 77 kg la lupte greco-romane. Poate că această informație nu vă miră, dar surprinzător este că această performanță a fost obținută în condiții speciale. Adrian Agache lucrează cât e ziua de lungă pe șantier, iar seara lasă salopeta și merge pe tatami pentru a se antrena. Este mai rău ca în comunism, când sportivii erau angajați la câte o fabrică, dar erau scoși din producție pentru a se putea antrena. În plus, înainte de 1989, sportivii aveau și salariu de la fabrica unde figurau ca angajați. Acum, banii sunt o raritate, iar în aproape un an de zile campionul național la seniori a primit în total vreo 2.800 de lei, din care doar 600 de lei de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, acolo unde este legitimat, restul fiind bani virați de Primăria Suceava. ”Normal se dă o indemnizație, care e 700 de lei pe lună, iar eu am luat primii bani, 600 de lei, în luna iulie. Mi s-a spus că nu sunt bani la club, că nu a venit rectificarea și tot așa. Înainte de acest concurs am avut și Cupa României, la care ieșeam tot primul, dar nu am vrut să mă duc pentru că nu mi-au dat banii”, a arătat Adrian Agache.

Antrenorul cu care se pregătește de când a trecut la seniori, Daniel Ciubotaru, a confirmat penuria financiară de la club. ”În ultimii cinci ani a fost un mare deficit de bani, despre cantonament nici atât nu poate fi vorba pentru că nu s-a mai făcut de 7-8 ani, medicamentație zero, vitaminizare zero, deci putem spune că la club sunt condiții destul de grele de pregătire”, a arătat Daniel Ciubotaru.

Chiar și în aceste condiții vitrege, sportivul de la CSM Suceava a făcut totul pentru a ajunge cel mai bun. Programul unei zile din viața de sportiv fără bani în buzunar a fost descris chiar de campionul național Adrian Agache: ”Este greu, mă trezesc dimineața la ora 6.00, fac naveta până la Câmpulung Moldovenesc, muncesc la interioare în construcții și apoi mă întorc în Suceava, iar de la 18.00 câte două ore de antrenamente zilnic, mai puțin duminica. E greu, dar cu un pic de motivație merge”.

Până și modul în care a ajuns să practice acest sport este unul un pic atipic. Episodul a fost povestit chiar de Adrian Agache: ”În urmă cu 10 ani m-am bătut la școală cu un coleg, a venit poliția, iar profesorul de sport m-a întrebat dacă nu vreau să merg la lupte. Am crezut că e lupte cu săbii, dar în final după primele antrenamente mi-a plăcut și am rămas”.

Încurajat permanent și susținut atât de actualul antrenor, Daniel Ciubotaru, cât și de cel care l-a învățat tainele acestui sport, Valerică Gherasim, proaspătul campion național a înțeles că totul nu înseamnă doar banii, deși a avut până acum mai multe oferte de la cluburi mult mai bine cotate din România, inclusiv Steaua București, cu condiții de antrenament și salarizare care nu suportă grad de comparație.

”În cursul anului 2021 a primit foarte puțini bani, raportat la fiecare lună până în 250 de lei. E foarte greu să faci performanță cu stomacul gol, dar a ales să rămână la Suceava, la clubul unde a crescut și s-a consacrat”, a mai spus Daniel Ciubotaru.

Cu buzunarul gol, dar și cu accidentări mai vechi, Adrian Agache a ales să reprezinte clubul la ultimul campionat național, care a avut loc la Reșița. Știa că are adversari care beneficiază de condiții mult mai bune, dar a fost mereu încrezător în forțele proprii.

”A fost o bucurie enormă când am ieșit campion național pentru că știam că sunt unii sportivi care făceau câte trei antrenamente pe zi, iar eu, care și munceam, i-am învins. M-am simțit mândru și bucuros”, a arătat Adrian Agache. Multiplu campion și vicecampion național, sportivul originar din Plopeni visează frumos, iar pentru asta nu poate fi decât aplaudat: Vrea o medalie la Europene și Mondiale, dar este conștient că în actualele condiții le poate obține doar foarte greu.