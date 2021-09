Fotbal

Gruparea de Liga a III-a Șomuz Fălticeni a părăsit Cupa României în faza șaisprezecimilor de finală, fiind învinsă cu scorul de 4-1 (1-1), pe Stadionul „Constantin Jamaischi”, de către formația de primul eșalon FC Voluntari. În ciuda diferenței de pe tabela de marcaj, formația pregătită de Iulian Ionesi a dat o replică dârză, lucru remarcat și de antrenorul ilfovenilor, Liviu Ciobotariu.

„Mi-a plăcut sincer cum a arătat echipa din Fălticeni, mai ales în mitanul întâi. A fost primă repriză echilibrată, în care fotbaliștii de la Șomuz ne-au creat multe probleme și țin să-i felicit pentru acest lucru. Am fost nemulțumit la pauză, am schimbat trei jucători, iar acest lucru s-a văzut. Fălticenenii au avut atitudine, dăruire, dar probabil n-au mai putut să țină ritmul după o oră de joc, mai ales că ei au evoluat sâmbătă în campionat și le-a greu să facă față până la final, în condițiile în care s-au bazat pe aceiași jucători. Noi am avut posibilitatea să facem modificări în echipă, iar acest lucru s-a simțit în repriza a doua, când am preluat inițiativa și am marcat trei goluri”, a precizat Liviu Ciobotariu.

La rândul său, antrenorul gazdelor, Iulian Ionesi, se declară mulțumit de ceea ce a arătat formația sa în confruntarea cu FC Voluntari.

„Pentru noi a fost o bucurie, o sărbătoare, păcat de rezultatul final. Cred că în primele 70 de minute ne-am ridicat la nivelul adversarului. Am întâlnit o echipă în mare formă în Liga I și speram să nu vină la Fălticeni cu lotul complet, dar nu s-a întâmplat tocmai așa. Chiar și în repriza a doua am avut șansele noastre de a înscrie prin Julei și Străjeriu, dar până la urmă experiența și prospețimea adversarilor s-au văzut în ultima parte a întâlnirii. De asemenea, mă bucur că am câștigat un jucător, este vorba de Gabriel Cârstean, în vârstă de doar 17 ani, despre care veți mai auzi, cu siguranță. Cred că fanii noștri au asistat la un spectacol agreabil, iar în ceea ce ne privește suntem cu inima împăcată că ne-am îndeplinit obiectivul stabilit pentru Cupa României, acela de a aduce o echipă de Liga I la Fălticeni”, a mărturisit Iulian Ionesi.