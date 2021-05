Fotbal

Foresta a ratat calificarea în finala play-off-ului pentru promovare în Liga a II-a. După înfrângerea categorică, de la Galați, cu scorul de 3-0, „galben-verzii” n-au reușit decât o remiză, 0-0, sâmbătă după-amiază, pe Areni, în meciul revanșă cu Oțelul. Oaspeții au stat bine în teren și n-au trecut prin mari emoții la Suceava, însă poate altfel ar fi decurs lucrurile dacă Robert Martin ar fi fructificat acea mare ocazie de gol din startul partidei, când a ratat ținta din 4 metri.

La finalul partidei, președintele Andrei Ciutac a fost întrebat dacă ia în calcul demisia după acest insucces.

„Sigur că m-am gândit și la această variantă. Urmează să facem o analiză cu ceilalți membri ai Consiliului Director și vom vedea ce se va întâmpla. Nu țin de scaun, nu fac din această funcție a mea la Foresta o chestie care ar trebui să fie permanentă, pentru că nimeni nu e de neînlocuit. În ceea ce mă privește, cred că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru a avea cele mai bune rezultate. Am încercat de fiecare dată să iau deciziile cele mai bune pentru club, am încercat să aduc oameni profesioniști lângă noi, am încercat să aduc jucători de calitate. Cert e că dacă voi rămâne în funcție, vor exista schimbări masive la nivelul lotului de jucători și pe banca tehnică”, a declarat conducătorul grupării sucevene.

Foresta: Rareș Gal – Vlad Fărcășan, Eugeniu Celeadnic, Cristian Novacek (46 Ruben Sumanariu), Dudu Drugă (cpt.), Adboulaye Konate, Yanis Zouaoui, Ion Postică (46 Vlad Stănescu), Marius Filip (83 Paul Cimbru), David Knezevic (71 Darius Vultur), Robert Martin. Antrenor: Ivan Gvozdenovic.

Oțelul Galați: Iulian Dinu – Teodor Farcaș, Stelian Cucu, Costin Ghiocel (cpt.), Dan Popescu, Ionuț Neagu, Fernando Dobre (87 Aurelian Petrache), Cosmin Stoian (77 Marius Sevastian), Alin Nica (85 Denis Cireș), Gabriel Răducan (85 Georgian Păun), George Cîrjan (87 Bogdan Crihană). Antrenor: Petre Grigoraș.