Minifotbal

Echipele Inter Bucovina și Rarăul din Câmpulung Moldovenesc, pregătite de Alin Iftime, au participat recent, la Iași, la un puternic turneu de minifotbal, care a avut în program o competiție open și una pentru old-boys.

ASA Rarău a reușit un parcurs excelent în concursul de old-boys, izbutind să se claseze pe locul întâi la final, înregistrând următoarele rezultate:

Rarăul Câmpulung – Vulturii Dej (2-2) (4-5) d.p.) Rarăul Câmpulung – Liriada Râșnov (2-0) Rarăul Câmpulung – Coloseum Iași (1-1) (4-3 d.p) Sferturi de finală: Rarăul Câmpulung – Atletic Constanța (7-4) Semi Finală: Rarăul Câmpulung – Viitorul Târgu Mureș (1-1) (4-3 d.p) Finala: Rarăul Câmpulung – Vulturii Dej (2-0).

„Suntem mândri de acest succes, chiar dacă bucuria a fost umbrită de accidentarea colegului nostru Paul Vais, care a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile în doilea meci. Toată a lumea a recunoscut superioritatea echipei noastre, iar drept urmare Cristian Popescu a fost desemnat de către organizatori jucătorul turneului, iar Cristian Sârbușcă a fost ales cel mai bun portar”, a declarat Alin Iftime.

În competiția open, Inter Bucovina a reușit să treacă cu brio de faza grupelor, fiind eliminată în optimi de către Iry Team Iași, cu scorul de 2-1.

„A fost un turneu foarte puternic, la care au participat 32 de formații de top din toată țara. Pot spune că am părăsit competiția cu fruntea sus, după un meci dramatic, în care am condus cu 1-0. Echipa care ne-a învins are în componență jucători multipli laureați la campionatele naționale și în întrecerile europene. Acum ne pregătim pentru participarea la un alt turneu, Wonderland Open, care va avea loc în perioada 21-23 mai, la Cluj-Napoca”, a precizat Alin Iftime.

Câmpulungenii s-au bazat la competiția de la Iași pe următorii jucători: Sârbușcă Cristian, Ilie Cornel, Sârbu Iulian, Ioniță Ciprian, Tivodar Toader, Popescu Cristian, Neagoe George, Betiuc Cristi, Vais Paul, Mazga Cristi, Dumitriu Gogu, Mitruț Alin, Piticari Andrei, Cuciurean Ionuț, Jitariuc Lucian, Florescu Daniel, Stroia Bogdan și Iftime Alin (antrenor/jucător).