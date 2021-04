Victoria cu Resita inseamna un nou pas pentru suceveni in cursa pentru salvarea de la retrogradare

Handbal

Formația CSU din Suceava a ajuns la a treia victorie consecutivă în Liga Zimbrilor după ce a dispus duminică după-amiază, la Cluj-Napoca, cu scorul de 25-19 de CSM Reșița, în cadrul etapei a XXV-a. Știut fiind faptul că printr-un eventual succes vor face un pas important în cursa pentru menținerea în primul eșalon valoric al handbalului românesc, „universitarii” au părut copleșiți de importanța disputei în repriza întâi, evoluând crispat, ceea ce le-a permis adversarilor să intre în avantaj la pauză, cu 12-11. Beneficiind de o pregătire fizică ireproșabilă, handbaliștii pregătiți de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu au intrat mult deciși pe teren în mitanul secund, preluând conducerea ostilităților din teren începând cu minutul 35. În minutul 40, „alb-albaștrii” aveau deja un avans de trei goluri pe tabela de marcaj, ecart care avea să crească constant până la finalul întâlnirii.

„Suntem bucuroși pentru acest succes, pe care ni l-am dorit foarte mult. Am făcut multe greșeli în repriza întâi. Jucătorii mei s-au uitat probabil pe clasament și au crezut că o să avem un meci ușor, dar n-a fost deloc așa. În partea a doua ne-am dat însă drumul cu adevărat la motoare. Am luptat extraordinar în apărare, iar acum suntem fericiți pentru că am cucerit trei puncte mari”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

Autor a șase goluri, centrul Alexandru Popia a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în disputa cu Reșița.

„Știam că ne așteaptă un joc greu, și de aceea l-am pregătit foarte bine. Cu toate acestea, n-am reușit să eliminăm greșelile în totalitate, însă important este că nu ne-am dat bătuți și am luptat până la capăt. Am arătat ca o echipă unită în repriza a doua și țin să-i felicit pe coechipierii mei pentru determinare”, a precizat căpitanul „studenților”.

CSU din Suceava: Makaria, Grigoraș – Popia (6 goluri), Juverdianu (4), Manjic (4), Furak (3), Lupu (3), Anton (2), Petrov (1), Păunescu (1), Balasz (1), Sadovyi, Kobzii, Loic, Costea, Dascălu.

Pentru „alb-albaștri” urmează o binemeritată zi de odihnă, după care îi așteaptă două partide extrem de dificile, cu adversari din Top 5, marți, de la ora 13.15, cu CSM București, și miercuri, de la ora 13.00, cu Dobrogea Sud Constanța.