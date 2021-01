Canotaj

Canotorii de la CSM Suceava au reluat pregătirile pe data de 4 ianuarie. În zilele cu timp favorabil, sportivii antrenați de Ioan Despa s-au antrenat pe apă, la baza nautică din Fălticeni, iar când vremea de afară nu a permis acest lucru, ședințele de pregătire au avut loc în sală.

„Sub comanda mea se află în acest moment un număr de 9 sportivi, în condițiile în care avem șase fete în cantonamentul lotului național de junioare, de la Iași, și trei băieți la lotul de juniori al României, care se află în pregătiri la Orșova. De asemenea, cel mai important component al secției de canotaj de la CSM Suceava, este vorba de vicecampionul european Florin Arteni-Fîntînariu, se află în cantonament în Italia, cu lotul olimpic al țării noastre”, a declarat antrenorul Ioan Despa.

Pe de altă parte, gruparea suceveană nu va mai putea conta în viitor pe serviciile lui Georgel Iacob, care s-a clasat pe locul al patrulea la ultima ediție a Campionatului European de juniori, cu echipajul de 8+1 al României.

„Georgel Iacob s-a transferat la Steaua București, n-am mai putut să-l ținem în condițiile actuale. Am făcut un efort important ca să-l păstrăm la club pe Florin Arteni-Fîntînariu și n-am putut să concurăm cu oferta Stelei în ceea ce-l privește pe Iacob. Cert este că, după un an 2020 foarte bun din punct de vedere al rezultatelor, ne așteptăm la un an 2021 la fel de reușit. Pentru asta, contăm pe sprijinul Consiliului Local Suceava, avem mare nevoie de această susținere. Dispunem de mulți sportivi tineri, foarte talentați, cu care vom ataca competițiile naționale și chiar internaționale, însă cea mai importantă realizare ar fi, fără doar și poate, să-l vedem pe Florin Arteni-Fîntînariu concurând la Tokyo, cu barca de 8+1 a României. Ultima rundă de calificări pentru Jocurile Olimpice va avea loc la Lucerna, în Elveția, la jumătatea lunii mai”, a precizat Ioan Despa.