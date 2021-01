Volei

Federația Română de Volei a anunțat laureații anului 2020 din țara noastră. Cel mai bun voleibalist al anului trecut a fost desemnat Adrian Aciobăniței, în vârstă de 23 de ani. Proaspătul laureat este fălticenean la origine, iar pasiunea pentru volei i-a fost insuflată de tatăl său, Cezar. Primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan. Ulterior s-a mutat cu familia la Botoșani, de unde, a făcut pasul în prima ligă din România, la Tomis Constanța. Evoluțiile constant bune l-au propulsat de foarte tânăr în anturajul echipei naționale, aducându-i și un transfer în Germania, pe când avea doar 18 ani.

În prezent, Adrian este unul dintre jucătorii de bază ai formației AS Cannes, liderul campionatului din Franța. Aciobăniței evoluează pe postul de extremă și este unul dintre cei mai buni jucători de preluare din prima ligă franceză, având constant peste 70% preluări pozitive în meciuri.

Cu toate acestea, fălticeneanul a dezvăluit că nu se aștepta să primească titlul de cel mai bun voleibalist român al anului. „A fost și o surpriză și o mare bucurie, pentru că am luptat și am muncit să ajung la nivelul acesta. Am o perioadă foarte bună. De când joc în străinătate am avut ocazia să învăț multe, să fiu mai experimentat în joc și să am foarte multă încredere în mine”, a mărturisit Adrian Aciobăniței pentru site-ul doarvolei.ro.