Handbal masculin

CSU Suceava a avut o comportare dătătoare de speranțe în etapa a XII-a a Ligii Naționale. Handbaliștii pregătiți de Adrian Chiruț și Iulian Andrei au pierdut cu scorul de 24-20 (12-10), duelul din Capitală, cu AHC Dobrogea Sud Constanța, jucând în multe momente de la egal la egal cu una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. „Studenții” s-au mobilizat exemplar și au ținut aproape de mai bine cotații lor adversari până în minutul 51, când au trecut în premieră în avantaj, cu 20-19. Experiența superioară a dobrogenilor, care s-au bazat în momentele decisive și pe sprijinul arbitrilor Ninel Costache și Adrian Vasile, i-a ajutat să gestioneze așa cum trebuie secvențele de final ale întâlnirii.

Trebuie precizat, în economia partidei, că sucevenii au fost penalizați cu nu mai puțin de zece lovituri de la șapte metri, fiind obligați să evolueze constant în inferioritate numerică, în special în repriza secundă.

„A fost un meci deosebit de disputat, împotriva unei echipe foarte bune. Finalul partidei n-a fost așa cum ne-am fi dorit, și pun acest lucru pe seama tinereții noastre și a experienței jucătorilor care compun formația constănțeană. Atacul nostru n-a mai mers pe final, n-am avut curaj să aruncăm la poartă și aici s-a făcut diferența. Ca atitudine, însă, ne-am prezentat mult mai bine față de jocul precedent, cu CSM București”, a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Adrian Chiruț.

Unul dintre cei mai buni jucători ai „alb-albaștrilor” în disputa din runda a XII-a a fost interul stânga Pavel Loic, autor a șase goluri.

„Știam că ne așteaptă un meci greu și ne-am pregătit pentru acest lucru. Am avut multă încredere în noi, am luptat pe teren, dar din păcate am comis și greșeli. Ne-am convins că nu există meciuri ușoare în Liga Zimbrilor, iar pentru noi urmează un nou duel important, cu Dunărea Călărași, în care trebuie să dăm totul”, a declarat Loic.

Dobrogea Sud Constanța: Iancu, Vasile – Șandru 7, Buricea 5, Komogorov 4, Chiuffa 3, Susanu 2, Nikolic 1, Nistor 1, Chikovani 1, Blazevic, Simovic, Ilie, Ersin, Ignat, Stănescu. Antrenor: Djordje Cirkovic.

CSU Suceava: Makaria, Grigoraș – Kobzii 7, Loic 6, Furak 5, Dascălu 1, Câmpan 1, Manjic, Petrov, Sadovyi, Stanciuc, Fodorean, Nalbantoglu, Oancea, Lupu, Juverdianu. Antrenori: Adrian Chiruț și Iulian Andrei.