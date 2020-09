Fotbal

Gruparea fălticeneană Șomuz merge ceas în acest debut de sezon oficial. După victoriile din Cupa României, cu Dante Botoșani, și din campionat, cu Bradu Borca, formația antrenată de Daniel Stoica a câștigat și meciul cu Sporting Juniorul Vaslui, contând pentru etapa a II-a a Ligii a III-a. Partida desfășurată sâmbătă după-amiază pe stadionul „Constantin Jamaischi” a fost dominată autoritar de echipa gazdă, însă ratările și forma bună a goal-keeper-ului Ionuț Ailenei, care a apărat poarta Forestei în turul ediției precedente de campionat, a făcut ca scorul final să fie doar 1-0 în favoarea grupării fălticenene. Singurul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 60 de către Eduard Julei, care a transformat cu siguranță o lovitură de pedeapsă obținută de columbianul Andres Zapata.

„Avem trei victorii din trei în acest sezon fără să primim gol, ceea ce este îmbucurător. Cu toate că am învins doar cu 1-0, consider că am făcut un meci bun spre foarte bun. Oricum, echipa din Vaslui, chiar dacă este alcătuită doar din fotbaliști foarte tineri, o să vedeți că va pune probleme mari tuturor adversarilor. Mă aștept ca noi să creștem de la meci la meci, și sper ca pe viitor să reușim să păstrăm un ritm ridicat de joc pe toată durata întâlnirilor”, a declarat antrenorul formației fălticenene, Daniel Stoica.

Șomuz a evoluat în alcătuirea: Cl. Chindriș – Chisăliță, Forizs, Toukam, Afalna, Micloș, Njindja, Robciuc, Julei (89 Păiuș), Tchassem (53 Tutuță), Zapata (63 Bady).

Rezultate înregistrate în etapa a II-a:

Dante Botoșani – Ştiința Miroslava 1-3

Ceahlăul Piatra Neamț – Foresta 0-1

Şomuz Fălticeni – Sporting Juniorul Vaslui 1-0

Hușana Huși – Bradu Borca 5-0

Bucovina Rădăuți – CSM Pașcani (amânat).

În clasament conduc Hușana Huși, Știința Miroslava și Șomuz Fălticeni, cu câte 6 puncte. Foresta este pe locul 4, cu 3 puncte.