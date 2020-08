Rezultat teste

Toți jucătorii echipei locale de handbal au fost testați pentru a se afla dacă vreunul dintre ei este infectat cu Covid-19. Rezultatele au arătat că nici un jucător nu are virusul. Vestea îmbucurătoare este că nici în rândul celorlalte persoane din stafful CSU Suceava nu s-a confirmat vreun caz, astfel încât pregătirile pentru meciurile de baraj de la mijlocul lunii septembrie pot continua în condițiile impuse de normele sanitare actuale.

Adrian Chiruț, antrenorul celor de la CSU Suceava, a precizat că rezultatele testelor au arătat că jucătorii au respectat indicațiile primite și nu evitat contactul cu persoane necunoscute sau aglomerațiile.

”Între timp, noi am intrat în cantonament, iar toți jucătorii sunt cazați la căminul Universității <Ștefan cel Mare>. Dacă va fi nevoie, vom mai face un test înaintea turneului de promovare, dar în mod normal nu ar trebui să avem cazuri de infectare pentru că evităm pe cât posibil contactul cu persoanele din exterior. Antrenamentele le derulăm în limita impusă de normele sanitare pe timp de pandemie și sperăm ca până pe 11 septembrie să atingem vârful de formă”, a explicat Adrian Chiruț.

Antrenorul sucevean a mai spus că lipsa unor jocuri de pregătire este impedimentul cel mai serios în acest moment, iar închegarea relațiilor de joc nu este o chestiune simplă și necesită timp.

”Practic, noi nu am mai disputat o partidă, oficială sau amicală, de aproape jumătate de an, iar acest aspect chiar contează. Situația este și mai delicată pentru noi prin aducerea unui număr mare de jucători. Chiar dacă sunt cu toții jucători de valoare, schemele de joc și sincronizarea în teren nu se fac peste noapte. Totuși, am încredere că la turneul de promovare ne vom prezenta pregătiți 100%”, a mai adăugat Adrian Chiruț.

Potrivit hotărârii Consiliului de Administrație al Federației Române de Handbal de luni, 24 august, turneul de promovare în Liga Zimbrilor va avea loc în perioada 11-13 septembrie la Sf. Gheorghe. Pentru cele două locuri promovabile, la baraj se vor lupta patru formații, respectiv CSU Suceava, Magnum Botoșani, CSM Alexandria și Unirea Sânnicolau. Prin prisma transferurilor făcute în ultima perioadă, favorite certe la promovare sunt cele două echipe din Moldova, dar verdictul se va da în sala de joc de la Sf. Gheorghe.