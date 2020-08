Handbal masculin

Turneul de baraj pentru promovarea în Liga Națională de handbal masculin, în care sunt angrenate formațiile CSU Suceava, Magnum Botoșani, CSM Alexandria și Unirea Sânnicolau, ar putea să se desfășoare în intervalul 26-28 august, la Cheile Grădiștei.

„Am fost informați de către conducerea Federației Române de Handbal despre această posibilitate. Varianta prezentată mai sus, care cuprinde și condițiile care trebuie îndeplinite în ceea ce privește măsurile de prevenire împotriva virusului COVID-19, trebuie să primească însă și girul Ministerului Tineretului și Sportului. Noi ne antrenăm intens și suntem pregătiți de luptă. La începutul acestei săptămâni jucătorii și membrii staff-ului au efectuat testarea pentru depistarea coronavirusului și mă bucur că toată lumea este ok din acest punct de vedere. Singura problemă este că nu am putut să disputăm vreun meci amical până la această oră, ceea ce poate constitui o problemă, ținând cont că am transferat în ultimele săptămâni nu mai puțin de 10 jucători”, a declarat antrenorul principal al celor de la CSU Suceava, Adrian Chiruț.

CSU Suceava a făcut nu mai puțin de zece transferuri în perspectiva turneului de promovare, este vorba de portarul Ştefan Grigoraș (29 de ani), ­pi­votul macedonean Kostadin Petrov (29 de ani), extrema stânga Alin Cîmpan (30 de ani), interul dreapta Valentin Anton (30 de ani), interul stânga Alexandru Dascălu (23 de ani), interul dreapta Cătălin ­Fodo­rean (21 de ani), portarul Darius Makaria (27 de ani), internaționalul turc Baran Nalbantoglu (27 de ani), ucraineanul Sadovyi Viacheslav (30 de ani) și centrul Botond Balazs (23 de ani).

Trebuie precizat că doar două dintre cele patru formații participante la barajul pentru promovare vor obține biletele pentru Liga Națională.