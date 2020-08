Ciprian Anton are încredere că Buziuc se va impune la FCSB

Fotbal

Prin transferul la FCSB, Alexandru Buziuc a devenit al doilea fotbalist sucevean care face parte din lotul grupării patronate de Gigi Becali, după portarul Toma Niga. Atacantul în vârstă de 26 de ani a făcut primii pași în fotbal la Sporting Suceava, echipa construită de profesorul Ciprian Anton.

„L-am adus pe Alex la Sporting pe când avea doar 14 ani, reușind să se impună rapid în echipă. A făcut parte dintr-o generație foarte bună, avându-i coechipieri la grupa 1994 pe Daniel Păiuș, Vlad Hînțăscu sau Alex Ivan, jucători care au ajuns să fie transferați de Academia lui Gheorghe Hagi. De altfel, cu acea generație am reușit o performanță foarte bună, izbutind o clasare pe locul al patrulea la nivel național la categoria de vârstă 15 ani”, a declarat Ciprian Anton.

După ce Sporting a reușit promovarea în Liga a III-a, Alex Buziuc a evoluat constant bine la acest nivel, reușind să devină golgeterul Seriei I la vârsta de doar 17 ani. În acel moment a fost remarcat de Adrian Porumboiu, care l-a transferat la FC Vaslui, formație care în acea perioadă lupta pentru titlu în România și evolua în cupele europene.

„Mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu Alex, un copil modest, serios și muncitor. Chiar dacă lumea nu-i dă foarte multe șanse să se impună la FCSB, eu știu bine cât este de ambițios și o să vedeți că o să devină unul dintre fotbaliștii de bază ai echipei. Am o mare satisfacție personală și profesională că am pus umărul la ascensiunea lui Alex Buziuc, și asta în condițiile în care sunt tot mai puțini fotbaliști suceveni care ajung să evolueze la echipe de top din România” a precizat Ciprian Anton, care între timp a renunțat să antreneze echipe de club, îndreptându-se către zona managerială a fotbalului.