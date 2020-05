Handbal

Federația Română de Handbal a luat, la începutul acestei săptămâni, o decizie în ceea ce privește sezonul actual. S-a hotărât ca în Liga Zimbrilor și în Liga Florilor să nu se acorde titlul de campioană. Luându-se act de clasamentul actual, Dinamo a terminat întrecerea pe primul loc la masculin, iar CSM Râmnicu Vâlcea, la feminin.

Suceveanul Răzvan Gavriloaia, jucător de bază al campioanei en-titre, Dinamo București, se arată total dezamăgit de hotărârea luată de către conducerea FRH, aceea de a nu le acorda „alb-roșilor” titlul național, în condițiile în care au dominat autoritar întrecerea, având cinci puncte avans în fruntea clasamentului și un meci mai puțin disputat în momentul întreruperii campionatului.

„După cum știți, există de mai multă vreme un război rece între Dinamo și conducerea Federației Române de Handbal. Dacă până acum am vrut să cred că șicanele la care am fost supuși au fost oarecum întâmplătoare, în acest moment pot să spun că hotărârea care a luat-o FRH împotriva noastră a fost una premeditată. Președintele Alexandru Dedu a preferat să bage ambele campionate, feminin și masculin, în aceeași oală, cu toate că situațiile erau complet diferite. La fete era greu de făcut o departajare clară în condițiile în care HCM Râmnicu Vâlcea și CSM București erau la egalitate de puncte, însă la băieți, noi aveam un avans confortabil. Nu există nici un dubiu în ceea ce privește valoarea echipei noastre, chiar și cei de la Potaissa Turda, cea de-a doua clasată, recunoscând superioritatea noastră. Sunt sigur că dacă s-ar fi votat separat deznodământul celor două campionate, membrii Consiliului de Administrație n-ar fi avut cum să considere că noi nu merităm titlul de campioni. Este păcat de munca noastră, ținând cont că am reprezentat cu cinste România și în Liga Campionilor”, a declarat Răzvan Gavriloaia, care și-a petrecut perioada de autoizolare la domiciliul său, din localitatea Frumoasa.

Trebuie amintit că Dinamo a avut un parcurs excelent în ultimul an în Liga Campionilor, fiind singura echipă europeană neînvinsă în această competiție de top înaintea duelului din optimi, cu Paris Saint Germain. Din păcate a venit pandemia de coronavirus și EHF (Federația Europeană de Handbal) a decis să acorde calificarea pentru turneul Final Four, din luna decembrie, de la Koln (Germania), echipelor cu cele mai bune coeficiente, este vorba de Barcelona, THW Kiel, Veszprem și Paris Saint Germain, astfel că bucureștenii s-au trezit rămași pe dinafară, fiind recompensați însă cu 80.000 de euro.

„Din sezonul viitor Liga Campionilor va aduna la start doar 16 echipe, va fi o competiție mult mai elitistă. Noi sperăm să obținem un wild-card ca urmare a evoluțiilor apreciate pe plan european din ultimele două sezoane, și sperăm ca ultima decizie a Federației Române de Handbal să nu ne încurce în demersul nostru. Pentru că una e să aplici din postura de echipă campioană a unei țări și alta din situația unei formații de pe primul loc. Oricum, va fi foarte greu, pentru că ne batem pentru cele șase locuri puse la bătaie cu nume grele provenind din țări cu mare tradiție și care investesc sume uriașe în acest sport”, a precizat Răzvan Gavriloaia.

Chiar dacă a ajuns la vârsta de 36 de ani, acesta spune că nu se gândește încă la retragere: „Mai am un an de contract cu Dinamo. Eu mă simt foarte bine, conducerea e mulțumită de mine, așa că îmi doresc să joc în continuare, pentru că iubesc foarte mult acest sport”.