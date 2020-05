Canotaj

Canotorii din lotul național al României, din care face parte și Florin Arteni Fântânaru, de la CSM Suceava, au revenit, începând de luni, la baza de pregătire de pe lacul Snagov. Tânărul canotor român în vârstă de doar 19 ani a reluat pregătirile specifice, pe apă, pentru campionatele europene de tineret și de seniori, care au fost reprogramate pentru toamna acestui an, în lunile septembrie și octombrie. Obiectivul principal însă al bărcii de 8 plus 1 al României, care-l are în componență pe Florin Arteni Fântânaru, îl reprezintă calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, care se vor desfășura în vara anului viitor. „Tricolorii” vor lua startul în ultima rundă de calificări, cel mai probabil în primăvara lui 2021.

„Florin se simte bine și a plecat la lotul național cu chef de muncă. Ultimele două luni și le-a petrecut în autoizolare, acasă, la Râșca. Are un tonus muscular foarte bun, pentru că a tras zilnic la ergometru și a făcut bicicletă”, a declarat antrenorul Ioan Despa, de la CSM Suceava.