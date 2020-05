Fotbal pe teren redus

Noul stadion din Giulești, care ar trebui să fie gata în toamna acestui an, va purta numele de „Rapid Arena”, în timp ce tribunele, peluzele și lojele vor fi denumite după o serie de fotbaliști emblematici ai clubului. Astfel, una dintre lojele modernei arene bucureștene va purta numele fostului mare fotbalist fălticenean Constantin Jamaischi.

„Clubul Rapid a făcut încă de la sfârșitul anului trecut o adresă către CS Rapid pentru schimbarea denumirii stadionului. Noi am propus ca stadionul să se numească Rapid Arena, iar complexul să rămână Valentin Stănescu. Lojele, sectoarele, tribunele și peluzele vor avea numele unor glorii giuleștene. Am primit un răspuns afirmativ din partea Clubului Sportiv, deci noul stadion se va numi Rapid Arena, în interiorul complexului «Valentin Stănescu». Am făcut lucrul ăsta tocmai pentru că n-am vrut să nedreptățim o glorie în detrimentul alteia. Rapid trebuie să fie mai presus de orice și de oricine. Am vrut să fim echitabili față de toți. Peluza «Dan Coe» va fi peluza unde va sta galeria”, a dezvăluit Ovidiu Burcă pentru digisport.ro.

Ajuns la 75 de ani, Constantin Jamaischi este considerat o legendă a clubului de sub podul Grant, făcând parte dintr-o galerie de onoare care mai cuprinde nume de mare rezonanță pentru fotbalul românesc, precum Dan Coe, Rică Răducanu, Sandu Neagu, Nae Manea, Culae Lupescu, Ion Motroc, Teofil Codreanu, Iuliu Baratky sau Ion Ionescu.

Nea „Jami”, așa cum îl cunosc iubitori fotbalului, s-a născut în anul 1945 în localitatea Topoloveni, din județul Argeș, și a ajuns la Fălticeni împreună cu familia, ca refugiați în urma celui de-al Doilea Război Mondial. A fost un fotbalist precoce, debutând în prima ligă în anul 1961 în tricoul formației Dinamo Bacău, imediat după transferul de la Foresta Fălticeni. În acel moment avea doar 16 ani. Un an mai târziu, în aprilie '62, avea să devină campion european la juniori U17 la turneul final găzduit de România, acesta fiind, de altfel, unicul titlu din palmaresul Federației Române de Fotbal. În finală, cu Constantin Jamaischi printre titulari, micii „tricolori” au zdrobit, cu 4-1, Iugoslavia. Pentru această performanță, fiecare jucător a încasat câte 5.000 de lei, un costum şi Ordinul Muncii Clasa a Treia, înmânat direct de către președintele României din acea vreme, Gheorghe Gheorghiu Dej. Evoluțiile bune de la Campionatul European de juniori i-au adus lui Constantin Jamaischi transferul la Rapid București, una dintre cele mai iubite echipe de fotbal din România. Fotbalistul format la Foresta Fălticeni a petrecut șapte sezoane în Giulești, trecându-și în palmares un titlu de campion al României, două Cupe Balcanice și titlul de campion European feroviar.

A fost ofertat de Juventus Torino

Chiar dacă a fost unul dintre fotbaliștii în vogă ai României în acea perioadă, Constantin Jamaischi n-a reușit să îmbrace niciodată tricoul echipei naționale de seniori a țării noastre. A fost convocat de două ori, în 1962, pentru un amical cu Spania, și în 1965, pentru un duel cu Cehoslovacia, însă de fiecare dată n-a putut evolua din cauza unor accidentări apărute peste noapte.

Un moment dramatic din viaţa lui Constantin Jamaischi s-a petrecut la sfârşitul anilor '60, când şi-a pierdut primul copil, un băiat, decedat la vârsta de doi ani şi jumătate. Din cauza acestui necaz, a ajuns să refuze un transfer la Torino, italienii remarcându-l după meciul Juventus – Rapid (1-0), din Cupa Campionilor.

CV Constantin Jamaischi:

Data nașterii: 10.02.1945, Topoloveni (Argeș);

Post: închizător;

A jucat la Foresta Fălticeni (‘60-’61), Dinamo Bacău (‘61-’62), Viitorul București (‘62), Rapid (‘63-’70), FC Brașov (‘70-’71), Sportul Studențesc (‘71-’75);

Palmares: campion european U17 (‘62), campion național cu Rapid (‘67), 2 Cupe Balcanice (‘65, ‘66), campion european feroviar (‘68);

A antrenat pe Foresta, Constructorul Iași, FC Botoșani;

Jucători lansați: Vasile Maftei, Ciprian Tănasă, Cristian Șchiopu.

Numele întregului complex din Giulești va fi „Valentin Stănescu”, în timp ce Peluza Nord va fi denumită „Dan Coe”, iar cea Sud „Tache Macri”. Iată cum se vor numi toate zonele arenei din Giulești:

Denumire Stadion: Rapid Arena

Denumire Peluza Nord: Dan Coe

Denumire Peluza Sud: Tache Macri

Denumire Tribuna a II-a: Alexandru Neagu

Denumire Tribuna I: Valentin Stănescu

Denumire Tribuna VIP: Nicolae Manea

Numele lojelor: Constantin Jamaischi, Ion Costea, Iuliu Baratky, Gheorghe Dungu, Ion Bogdan, Vintilă Cossini, Necula Răducanu, Dumitru Macri, Bazil Marian, Ion Motroc, Ștefan Filotti, Vasile Copil, Ilie Greavu, Constantin Năsturescu, Nichi Dumitriu, Ion Pop, Teofil Codreanu, Nicolae Lupescu și Ion Ionescu.

Muzeu modern în interiorul Rapid Arena

Pe deasupra, arena aflată în prezent în construcție va beneficia de un muzeu aparte.

„Am ajuns la un numitor comun în ceea ce privește muzeul. Va fi, de fapt, un traseu cronologic. Vom avea un coridor al timpului, din care se va ajunge la partea de muzeu propriu-zisă, apoi la vestiare și la fan shop. Noi l-am gândit ca un traseu în care să se deruleze, pe ani, tot ce s-a întâmplat de la înființare până acum. Se lucrează la acest traseu, vrem ca stadionul să aibă identitate”, a spus Ovidiu Burcă pentru sursa citată.

Caracteristici Rapid Arena