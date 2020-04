Fotbal

Antrenorul grupării sucevene, Petre Grigoraș, trece prin clipe grele, după ce în după-amiaza zilei de luni, 30 martie, a fost anunțat că fratele său, în vârstă de 59 de ani, stabilit în localitatea băcăuană Zemeș, a decedat din cauza COVID-19. Din păcate, la înmormântarea care a avut loc în cursul zilei de ieri nu a putut participa nici un membru al familiei celui decedat, deoarece este plasată în carantină, și cu atât mai puțin Petre Grigoraș, care se află acasă, la Constanța.

„Trăiesc foarte prost această perioadă. Luni mi-a murit un frate de coronavirus, am și alte probleme. N-am putut merge la înmormântare. Astăzi (n.r. ieri), în 5 minute l-au băgat în mormânt, fără slujbă, familia este în carantină, este îngrozitor, dar asta-i viața”, a declarat Petre Grigoraș.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani spune că este la curent cu situația tragică de la Suceava, fiindcă vorbește zilnic la telefon cu oficialii Forestei.

„Eu sunt în Constanța acum, acasă. Am plecat de la Suceava pe 12 martie, de când s-a oprit campionatul. Atât eu, cât și o parte dintre fotbaliștii care erau din alte localități. Am discutat cu conducătorii Forestei, cu oamenii de acolo, vorbesc cu ei în fiecare zi. De la club, deocamdată, nu este nimeni infectat. Nici jucători, nici angajați. Dar sigur că există o stare de teamă. Mie n-o să-mi fie frică să revin la Suceava, pentru că sunt convins că atunci când se va putea juca fotbal vom fi cât de cât în siguranță”, a precizat Grigoraș pentru doarromania.ro.

Petre Grigoraș și-a început cariera de antrenor în urmă cu 20 de ani, interval de timp în care a pregătit formațiile Farul Constanța, FC Onești, Oțelul Galați, Politehnica Iași, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj și ASA Târgu Mureș, adunând peste 350 de meciuri în Liga I din această postură. Ca performanțe, a jucat finala Cupei României cu Farul Constanța în sezonul 2004-2005, a participat cu Oțelul Galați în Cupa UEFA, în sezonul 2007-2008, fiind și vicecampion al României, cu Pandurii Târgu Jiu, în anul 2013.

Cariera de fotbalist a atacantului Petre Grigoraș cuprinde echipe importante din fotbalul românesc, precum FCM Bacău, Steaua București, Farul Constanța sau Universitatea Cluj. Acesta are în CV și trei echipe din Bulgaria, Levski Sofia, Dobrudja Dobrici și Lokomotiv Plovdiv.