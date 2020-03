Canotaj

Pandemia de coronavirus ridică tot mai multe semne de întrebare privind desfăşurarea Jocurilor Olimpice din acest an, a căror ceremonie de deschidere este programată pe 24 iulie, la Tokyo. Mai multe competiţii de calificare olimpică, la box, scrimă şi judo, au fost deja amânate sau anulate, provocând mari incertitudini în rândul sportivilor români despre modul în care se va face calificarea la JO 2020. Ieri, spre exemplu, comitetul de urgență care gestionează criza generată de COVID-19 în România a decis închiderea tuturor centrelor sportive naționale. Astfel, canotorii care se pregăteau la Snagov pentru participarea la Olimpiadă au fost nevoiți să își facă bagajele, fiind trimiși acasă. Unul dintre aceștia este Florin Artenie Fântânaru, de la CSM Suceava, care este component al bărcii de opt plus unu a României.

„Florin a ajuns aseară acasă, la Râșca, și acum așteptăm să vedem cum se vor derula lucrurile în continuare. Oricum, dacă nu se ia o decizie clară în cel mai scurt timp, atunci o să fac cumva să îi duc un ergometru pe care să-l folosească acasă, pentru că este păcat de volumul imens de muncă depus până acum”, a declarat Ioan Despa, antrenorul secției de canotaj de la CSM Suceava.

Oricum, Elisabeta Lipă, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, spune că trăiește cel mai greu moment al vieții după starea de urgență instaurată pe teritoriul României, care pune în pericol pregătirea pentru Tokyo 2020.

„Sunt golită, tristă. Trăiesc cel mai greu moment al vieții mele acum, când au plecat sportivii și am văzut baza goală. Am zis că sportul românesc a murit în acest moment. Era important ca lotul să meargă înainte. Dacă Olimpiada se amână sau se anulează, nimeni nu va sta a doua zi în cantonament. Era importantă asigurarea continuității pentru a face ca visul lor să se îndeplinească. Federațiile sunt goale. Nu mai avem obiectul muncii în momentul de față. Ajutați-ne să ne continuăm pregătirea! Ne supunem tuturor regulilor, dar lăsați-ne să ne pregătim. Nu vom pune sănătatea sportivilor în pericol! E ca o bază militară acolo. Noi oricum am luat măsuri de precauție. Așteptam doar să ne recomande alte măsuri”, a declarat Elisabeta Lipă, la Realitatea Plus.

Cert este că incertitudinea îi macină pe sportivii din loturile olimpice, cum este și cazul sucevencei dublă campioană mondială Gianina Beleagă.

„Problema e că antrenamentele ni se schimbă aproape săptămânal. Dacă s-au anulat toate competițiile, nu se mai dispută nimic, nu mai urmărim acum vârfuri de formă. Am scos antrenamentele de intensitate. Practic, ne antrenăm ca să ne antrenăm. Nu știm pentru ce. E o stare de incertitudine, de nesiguranță care ne face mai nervoși, mai irascibili. E o frustrare pe care încercăm, pe cât posibil, să o ținem ascunsă. Sper să treacă cât mai repede această situație. Sănătatea noastră e mai importantă însă decât orice. Îmi doresc enorm să merg la Tokyo, după mine și acum m-aș duce să vâslesc, dar știu că nu se poate”, a precizat Gianina Beleagă, pentru Gazeta Sporturilor.

Pe de altă parte, sunt tot mai multe voci care spun că se impune o amânare a competiției de la Tokyo. Astfel, Comitetul Olimpic Canadian a anunțat că boicotează ediția Jocurilor Olimpice de vară programate anul acesta din cauza pandemiei de COVID-19 și a riscului la care ar fi expuși sportivii în cazul unei deplasări la Tokyo. Aceeași decizie a fost luată și de Australia.

Pus în fața acestei situații, Yoshiro Mori, șeful Comitetului de Organizare al JO de la Tokyo, a spus ieri că se ia în considerare amânarea drept una dintre numeroasele opțiuni pe care intenționează să le aibă bine documentate în următoarele patru săptămâni.