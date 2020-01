Fotbal

Invitat ieri dimineață la GSP Live, antrenorul Petre Grigoraș a vorbit, printre altele, despre situația grupării sucevene în Seria I a Ligii a III-a, despre meciul din Cupa României cu Dinamo, dar și despre fanii Forestei.

„Seria I a Ligii a III-a este foarte echilibrată. După cum știți, în acest sezon nici o echipă din zona Moldovei nu activează în eșalonul al doilea, astfel că valorile momentului sunt concentrate în Liga a III-a. Sunt 5-6 formații care practică un fotbal de calitate, cu un plus pentru liderul Aerostar, o grupare valoroasă și experimentată. Spun asta cu toate că am reușit să-i învingem în campionat și să-i eliminăm din Cupa României. Băcăuanii au avut un start de campionat fantastic, reușind să se distanțeze la 10 puncte în fruntea clasamentului, însă am reușit pe finalul sezonului de toamnă să recuperăm 6 puncte din acest deficit. Așa stând lucrurile, sunt de părere că promovarea se va juca până la final. Noi dorim să facem pasul către eșalonul secund, pentru că Suceava este un oraș care iubește fotbalul, iar suporterii sunt loiali. Cred că avem șansa noastră, iar pentru acest lucru trebuie ca, împreună cu conducerea clubului, să reușim să transferăm în această iarnă 3-4 fotbaliști de valoare, peste ce avem în lot la ora actuală”, a declarat tehnicianul Forestei.

Tehnicianul Forestei laudă Bucovina Rădăuți și pe Dorin Goian

„Grig” a avut cuvinte de laudă și pentru Bucovina Rădăuți, una dintre fruntașele Seriei I a Ligii a III-a.

„Bucovina este o echipă foarte bună. Noi am reușit să ne impunem la Rădăuți, unde se câștigă greu puncte, dar am făcut-o după un joc perfect. Dorin Goian are stofă de antrenor, iar dacă va rămâne și în retur la echipă, Bucovina va rămâne o nucă foarte tare pentru orice adversar. Cred că rădăuțenii se situează, ca valoare, între primele trei formații din Seria I”, a precizat Petre Grigoraș.

Antrenorul Forestei s-a referit și la traseul din Cupa României, acolo unde gruparea suceveană a ajuns până în optimile competiției, după ce a învins pe Gaz Metan Mediaș, fiind eliminată de Dinamo București.

„Pot să spun fără să greșesc că am reușit o mică minune cu Gaz Metan, o echipă aflată pe val, care ne era net superioară din toate punctele de vedere. Dorința noastră de afirmare, poate și șansa a făcut posibil ca în ziua respectivă noi să fim mai buni ca ei. Pe Dinamo i-am prins în vârf de formă, la puțin timp după venirea lui Dușan Uhrin. Cred că ne-am ridicat la nivelul lui Dinamo, dar până la urmă valoarea și-a spus cuvântul. E greu pentru o echipă mică să facă surprize în fiecare etapă a Cupei României”, a concluzionat Grigoraș.