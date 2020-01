Canotaj

Canotorii de la CSM Suceava, Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” şi ACS „Nada Florilor” din Fălticeni au participat, la finalul anului trecut, la Cupa Federaţiei Române la ergometru. Competiţia contează în clasamentul naţional şi s-a desfăşurat pe centre naţionale, sportivii suceveni evoluând la Iaşi.

Canotorii suceveni şi-au demonstrat din nou calităţile incontestabile, cucerind 10 medalii.

Sportivii de la CSM Suceava, pregătiţi de Ioan Despa au urcat de cinci ori pe podiumul de premiere, după cum urmează:

Locul 1 – Anton Avăcăriţei – Marian Guia (dublu - juniori III)

Locul 2 – Narcisa Negură – Andreea Todirică (dublu - junioare II)

Locul 3 – Andrei Ciornei – Cosmin Pleşescu (dublu - juniori II)

Locul 3 – Paula Filipovici – Petruţa Popa (dublu - junioare II)

Locul 3 – Florentin Neculăiasa (simplu - juniori II)

Canotorii de la Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” şi ACS „Nada Florilor”, antrenaţi de profesorii Vasile Avrămia şi Ana Avrămia şi-au trecut, la rândul lor, în palmares 5 medalii la ultima competiţie a anului 2019 pentru juniori şi seniori.

Patru dintre medalii au fost obţinute de juniorii de la CSS „Nicu Gane”:

Locul 1 – Sebastian Alexandru Taşcă (simplu – Juniori III).

Locul 1- Echipajul feminin – Junioare III, format din: Iuliana Irina Cantoriu, Şhara Ştefania Guşă, Andreea Natalia Anasia şi Ioana Andreea Vasilache.

Locul 2 – Alexandru Niţan (simplu – juniori II).

Locul 3 – Ilie Lucian Aparaschivei (simplu – juniori II).

Performerul seniorilor din Fălticeni a fost canotorul Constantin Pavăl, de la secţia de canotaj ACS „Nada Florilor”. Acesta a obţinut primul loc în proba de simplu – categorie uşoară.

„A fost o verificare reuşită la finalul unui an bun. Următoarea competiţie va fi tot una de ergometru, Cupa României, la începutul lunii februarie din acest an. Trebuie să menţionez faptul că Florin Artenie Fântânaru, sportivul de la CSM Suceava, a absentat de la această competiţie de ergometru, fiind plecat cu lotul olimpic la pregătire în Italia. Florin are şanse reale de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi se antrenează intens pentru a-şi îndeplini acest vis” a afirmat antrenorul Ioan Despa.