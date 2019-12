Volei masculin – Divizia A2

În ultimul meci oficial al anului din cadrul Diviziei A2 de volei masculin, Seria Vest, CSM Suceava a evoluat, la finele săptămânii trecute, pe terenul grupării Ştiinţa Bacău. La fel ca şi în partida din tur, disputată în sala „Unirea” din Suceava, elevii antrenorului Tudor Orăşanu au dominat jocul, impunându-se clar cu scorul de 3-0 (15, 17, 19).

„Începutul jocului a fost echilibrat şi m-am temut puţin, dar lucrurile au intrat pe făgaşul normal după puţin timp. La acest meci am folosit toţi jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie. Am avut o primă parte de sezon competiţional bună, în care am arătat că putem face faţă cu brio oricărui adversar din Seria Vest. Mă bucur pentru tineri şi-i felicit pe cei mai experimentaţi pentru modul în care comunică cu juniorii”, a declarat antrenorul Tudor Orăşanu, care a dorit să mulţumească pentru sprijin Primăriei Suceava şi Consiliului Local.

Pentru CSM Suceava în meciul cu Ştiinţa Bacău au evoluat următorii jucători: Andrei Sasu, Marius Bortă, Eduard Cazacu, Lucian Huţuleac, Gabriel Albu, Răzvan Dănilă, Vlad Ştreangă, Tudor Ştreangă, Marius Gontariu, Robert Petraru, Alexandru Roman.