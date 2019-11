Handbal masculin

Pe parcursul săptămânii trecute, naţionala de handbal masculin juniori I a României a disputat două partide amicale în compania echipei similare a Ungariei. Suceava nu are nici un jucător în acest lot, dar este reprezentată de antrenorul secund Răzvan Bernicu.

„A fost o experienţă bună pentru formaţia noastră, deoarece am disputat două partide în compania unei grupări din prima grupă valorică. Deşi am pierdut ambele întâlniri, am remarcat un progres în jocul echipei noastre, băieţii realizând ce trebuie să joace pentru a face faţă unui alt nivel. După această acţiune va urma o nouă perioadă de pregătire şi apoi se pare că vom disputa două alte partide în compania echipei similare a Republicii Moldova”, a declarat antrenorul secund al naţionalei de handbal masculin juniori I a României, Răzvan Bernicu.