Echipa de juniori Under 17 de la LPS Suceava

Fotbal juvenil

Etapa a XVIII-a a Campionatului Naţional de juniori n-a fost tocmai favorabilă grupărilor sucevene. Juniorul Suceava, liderul Seriei I a Campionatului Under 17, a cedat cu scorul de 3-1 jocul disputat în deplasare, cu Ceahlăul Piatra Neamţ, însă în ciuda acestui eşec păstrează un avans de liniştitor, de 6 puncte, în fruntea ierarhiei. Mult mai şifonată a plecat însă de sub Pietricica formaţia Under 19 a clubului, care a pierdut fără drept de apel, cu 11-0.

Echipele aparţinând Liceului cu Program Sportiv Suceava au evoluat tot în deplasare, cu LPS Iaşi, înregistrând o victorie şi o înfrângere.

Rezultate înregistrate în etapa a XVIII-a a Campionatului Naţional de juniori:

Under 19 – Seria I

Ceahlăul Piatra Neamţ 11 - 0Juniorul Suceava

CSM Bacău 1 - 0 Aerostar Bacău

LPS Roman 1 - 1 LPS Piatra Neamţ

LPS Iaşi 4 - 3 LPS Suceava

Clasament Under 19 – Seria I

1. Ceahlăul Piatra Neamţ 18 15 2 1 71-16 47

2. LPS Suceava 18 8 5 5 46-33 29

3. LPS Iaşi 18 8 5 5 43-35 29

4. Juniorul Suceava 18 8 2 8 40-56 26

5. CSM Bacău 18 6 4 8 27-30 22

6. Aerostar Bacău 18 6 3 9 28-38 21

7. LPS Roman 18 3 6 9 25-48 15

8. LPS Piatra Neamţ 18 2 5 11 22-46 11

Under 17 – Seria I

Ceahlăul Piatra Neamţ 3 - 1 Juniorul Suceava

CSM Bacău 0 - 1 Aerostar Bacău

LPS Roman 5 - 0 LPS Piatra Neamţ

LPS Iaşi 2 - 3 LPS Suceava

Clasament Under 17 – Seria I

1. Juniorul Suceava 18 14 1 3 80-33 43

2. LPS Piatra Neamţ 18 12 1 5 59-37 37

3. LPS Roman 18 11 1 6 60-38 34

4. LPS Suceava 18 8 2 8 44-44 26

5. Ceahlăul Piatra Neamţ 18 8 1 9 48-50 25

6. LPS Iaşi 18 6 2 10 35-52 20

7. Aerostar Bacău 18 4 4 10 26-47 16

8. CSM Bacău 18 1 4 13 13-64 7