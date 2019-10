Handbal - Juniori II

Echipa de juniori II a Clubului Sportiv Universitar din Suceava se află pe primul loc după disputarea primelor cinci etape din cadrul Campionatului Național, Seria A. Tinerii jucători pregătiți de Vasile Boca au preluat conducerea Seriei A după ce au produs surpriza rundei, impunându-se cu 33-29 pe terenul grupării CSM Bacău, care este campioană națională la această categorie de vârstă.

Partida a fost foarte echilibrată, la jumătatea disputei gazdele intrând la cabine cu un gol avans, 19-18.

În mitanul secund s-a jucat după aceleași coordonate, dar pe fondul unei apărări agresive și al câtorva intervenții excelente ale portarului Dragoș Podovei, sucevenii s-au desprins la 3 goluri în minutul 53, diferență care a fost bine gestionată până la finalul meciului.

,,Băieții s-au mobilizat bine și au crezut cu adevărat că putem câștiga acest joc, în condițiile în care CSM Bacău cred că este cea mai puternică echipă din țară la generația 2003. Sper ca această victorie să ne dea un moral bun pentru restul sezonului și să ne luptam cu șanse reale pentru calificarea la turneul final. Ar fi o bună performanță dacă stăm și ne gândim că lotul nostru este format majoritar din jucători cu un an mai mici, născuți în 2004, alături de care am cucerit anul trecut titlul național la juniori III. Până la urmă cred că hotărâtor va fi felul cum ne pregătim. Am încredere că dacă ne vom antrena permanent la capacitate maximă putem ajunge între primele 8 echipe din țară”, a declarat antrenorul Vasile Boca.

În jocul de la Bacău, CSU Suceava s-a bazat pe următorii jucători: Dragoș Podovei - Daniel Stanciuc (12 goluri), Alexandru Reuț (7), Claudiu Stejar (6), Alexandru Focșăneanu (3), Emilian Huțuleac (2), Cătălin Zarițchi (2), Adi Hreceniuc (1), Rareș Florescu, George Bargoan, Răzvan Ioan, Paul Smocot, Marius Adam și Ionuț Fetcu.