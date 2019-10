Fotbal

Zilele acestea, la Casa Fotbalului se desfășoară primul modul al cursurilor pentru obținerea licenței de antrenor UEFA PRO. Între cei 19 tehnicieni admiși în urma examenului din luna august se află și fostul mare fotbalist sucevean Dorin Goian.

Primii care le-au adresat un mesaj cursanților au fost directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și selecționerul primei reprezentative, Cosmin Contra. Printre lectorii modulului întâi se regăsesc Ghenadie Scurtul (Republica Moldova), Darius Pasieka (Polonia), ambii membri ai Comisiei Tehnice JIRA și delegați UEFA, Adrian Szabo și Ciprian Urican, tutori ai licenței UEFA PRO, și Aurel Țicleanu, vicepreședinte al Comisiei Tehnice FRF.

„Voi face tot ce depinde de mine să obțin licența PRO, fiind conştient că mai am multe de învăţat în meseria de antrenor. Sper să am rezultate dacă va fi să urmez calea asta. Până una alta, mă gândesc să-mi fac treaba cât mai bine la echipa unde activez în prezent, Bucovina Rădăuţi. Am început de jos, sunt încă în perioada în care acumulez experienţă, însă fotbalul este frumos indiferent de nivelul la care activezi, important este să-ţi faci treaba cu pasiune”, a declarat Dorin Goian.

Cursurile pentru obținerea licenței UEFA PRO cuprind alte 13 module. Examenul final va avea loc spre finalul anului 2020 și va cuprinde proba scrisă și cea practică.

Iată lista completă a antrenorilor care au început pentru licența PRO: Mirel Rădoi, Nicolae Constantin, Octavian Chihaia, Marius Măldărășanu, Adrian Mutu, Dorin Goian, Florin Bratu, Nicolae Grigore, Dorin Docolin, Costin Curelea, Laszlo Balint, Cristian Todea, Dinu Todoran, Valentin Negru, Nicolae Croitoru, Daniel Sima, Andrei Erimia, Irina Giurgiu și Dumitru Suciu.