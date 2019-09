Box

Zilele trecute, la Eforie Nord s-au desfășurat Campionatele Naționale de box feminin, competiție la care Clubul Sportiv Municipal Suceava a câștigat un număr de trei medalii. Astfel, Maria Polonic și-a trecut în palmares titlul de campioană națională de tineret la categoria 64 de kilograme, în vreme ce Romina Iosub (categoria 60 de kilograme), la tineret, și Alexandra Crihan (categoria 65 de kilograme), în întrecerea cadetelor, au intrat în posesia medaliilor de bronz.

„Romina a câștigat două meciuri și a pierdut greu, în semifinale, în fața unei pugiliste de la Steaua București. Alexandra, aflată la prima ei competiție majoră, a luptat curajos, demonstrând că are calități pentru acest sport, așa că există optimism în ceea ce privește întrecerile viitoare. În ce o privește pe Maria, și-a confirmat încă o dată valoarea, a intrat foarte motivată în ring și a reușit să devină pentru a treia oară campioană națională, după ce a învins în finală o adversară foarte valoroasă, din Botoșani. Doresc să mulțumesc pentru susținere Consiliului Local, Clubului Sportiv Municipal Suceava și omului de afaceri Ciprian Nuțu, de la firma Trutzi, care a fost întotdeauna alături de boxul sucevean, însă viitorul nu se anunță simplu pentru noi. Suntem în plină perioadă de pregătire pentru Campionatele Naționale de juniori, plus că săptămâna aceasta suntem așteptați la un alt turneu tare, la Rovinari, iar conducerea clubului m-a anunțat că nu mai sunt bani pentru participarea la competiții. Sunt probleme care par să nu se mai termine niciodată, și care n-au cum să nu afecteze. Spre norocul meu, de fiecare dată când am rămas fără susținere financiară am găsit sprijin în mediul privat, însă cred că ar trebui găsită o soluție astfel încât clubul să ne poată oferi măcar strictul necesar”, a declarat antrenorul Andu Vornicu.