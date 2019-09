Fotbal juvenil

Echipele sucevene au înregistrat un parcurs bun în cele 10 etape scurse până acum din Campionatele Naționale de juniori Under 17 și Under 19. Formația Juniorul conduce autoritar Seria I a întrecerii de la Under 17, cu o linie de clasament formată din 9 victorii și o înfrângere. În ultima rundă, echipa antrenată de Bogdan Pantea a învins la limită, cu 2-1, pe teren propriu, gruparea Aerostar Bacău, cu ajutorul golurilor marcate de internaționalul de juniori Sebastian Nechita, din lovitură liberă, și Marian Ilie. Cealaltă echipă suceveană participantă în competiție, Liceul cu Program Sportiv, este poziționată la jumătatea ierarhiei, pe locul 5.

La Under 16, LPS și Juniorul sunt vecine de clasament, pe podium. Formațiile pregătite de Ovidiu Bosancu și Laurențiu Berezoschi sunt poziționate în spatele liderului autoritar Ceahlăul Piatra Neamț, ambele având același număr de puncte, 17.

Rezultate înregistrate în etapa a X-a a Campionatului Național de juniori Under 19:

Ceahlăul Piatra Neamț - LPS Iaşi 3-1

LPS Roman - LPS Suceava 1-0

CSM Bacău - LPS Piatra Neamţ 4-0

Juniorul Suceava - Aerostar Bacău 1-0

Clasament Under 19 – Seria I

1. Ceahlăul Piatra Neamţ 10 8 1 1 40-11 25

2. LPS Suceava 10 5 2 3 25-19 17

3. Juniorul Suceava 10 5 2 3 22-25 17

4. LPS Iaşi 10 4 3 3 25-22 15

5. CSM Bacău 10 3 3 4 18-17 12

6. LPS Roman 10 3 2 5 14-29 11

7. Aerostar Bacău 10 3 1 6 14-19 10

8. LPS Piatra Neamţ 10 1 2 7 15-31 5

Rezultate înregistrate în etapa a X-a a Campionatului Național de juniori Under 17:

Ceahlăul Piatra Neamţ - LPS Iaşi 5-4

LPS Roman - LPS Suceava 2-1

CSM Bacău - LPS Piatra Neamţ 1-1

Juniorul Suceava - Aerostar Bacău 2-1

Clasament Under 17 - Seria I

1. Juniorul Suceava 10 9 0 1 45-15 27

2. LPS Roman 10 7 1 2 33-15 22

3. LPS Piatra Neamţ 10 6 1 3 35-16 19

4. Ceahlăul Piatra Neamţ 10 4 1 5 28-32 13

5. LPS Suceava 10 4 0 6 22-26 12

6. LPS Iaşi 10 3 1 6 17-33 10

7. Aerostar Bacău 10 2 1 7 12-29 7

8. CSM Bacău 10 1 3 6 9-35 6