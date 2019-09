Volei

Doi dintre cei mai buni voleibalişti formaţi la Liceul cu Program Sportiv din Suceava de antrenorul Tudor Orăşanu au plecat în această vară la echipe de seniori din prima divizie a României. Este vorba de Alexandru Raţă şi Ştefan Verciuc, doi voleibalişti ce-n ultimii ani au evoluat în paralel şi la echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal din Suceava, pregătită tot de Tudor Orăşanu. Lider al generaţiei sale, ce provine dintr-o familie cu sportivi de performanţă, Alexandru Raţă a avut oferte de la majoritatea echipelor din prima divizie, inclusiv de la campioana CSM Arcada Galaţi, dar până la urmă a ales să plece la Clubul Sportiv Unirea Dej, formaţie pentru care va evolua începând din acest sezon, ce începe astăzi. Alexandru Raţă a început voleiul în clasa a V-a, când a fost descoperit de Tudor Orăşanu la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava. Voleibalistul sucevean a fost un abonat constant la toate loturile naţionale de juniori, dar şi la tineret, a câştigat mai multe medalii naţionale cu echipele de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava şi titular în ultimii ani la echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava.

„Din păcate noi nu avem posibilitatea de a avea o echipă în prima divizie, iar acest pas era obligatoriu pentru un jucător cum este Alexandru Raţă, un sportiv cu calităţi ce a demonstrat în toţi aceşti ani că are valoare şi poate să ajungă mult mai sus. A avut multe oferte de la echipele din prima divizie şi până la urmă a ales Unirea Dej, probabil că e şi mai aproape de casă. Important este ca el să fie sănătos, să joace şi să ajungă unde-i este locul. Când l-am selecţionat în clasa a V-a am simţit că are calităţile necesare să ajungă în topul voleiului românesc, mai ales că venea dintr-o familie de atleţi de performanţă şi se pare că nu m-am înşelat”, a explicat antrenorul Tudor Orăşanu.

Un alt jucător ce a terminat junioratul la Liceul cu Program Sportiv Suceava şi a plecat în prima divizie este ridicătorul Ştefan Verciuc, voleibalist care a plecat la facultate în Cluj şi va evolua pentru echipa CS Universitatea Cluj. Ca şi Alexandru Raţă, Ştefan Verciuc a fost unul dintre jucătorii importanţi de la juniorii LPS, iar în ultimul an a fost titular la echipa de seniori CSM Suceava.

„Am avut două motive pentru care am ales Clujul: Facultatea de Matematică și Informatică, care este printre cele mai bune, și echipa Universitatea Cluj, unde pot să fac sport de performanță. Mă bucur că am ajuns aici și, îmi doresc, să joc cât mai bine în noul sezon”, a spus Ștefan Verciuc.

Un al treilea jucător ce va părăsi LPS şi CSM Suceava este Vlad Buhu, sportiv ce a plecat la Bucureşti, la Facultatea de Arhitectură, şi nu se ştie dacă va continua şi cariera în volei.

„Toţi trei sunt voleibalişti cu calităţi foarte bune pentru voleiul de performanţă. Le mulţumesc pentru aportul pe care l-au avut atât la echipele de juniori, cât şi la cea de seniori. Sunt nişte tineri deosebiţi ce n-au neglijat şcoala, dar nici sportul de performanţă, şi de aceea cu astfel de sportivi ca ei îmi doresc să lucrez tot timpul”, a explicat antrenorul sucevean Tudor Orăşanu.