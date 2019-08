Fotbal internațional

Peste 300 de echipe de fete și băieți, din peste 40 de țări, de pe tot mapamondul, au participat între 10 și 17 august, în China, la Gothia Cup, unul dintre cele mai importante turnee de fotbal juvenil din lume. Țara noastră nu a avut nici o echipă participantă la această uriașă competiție, însă în corpul de arbitri care au oficiat în turneu s-au regăsit și nouă cavaleri ai fluierului din România. Între aceștia s-au aflat și doi arbitri asistenți din județul Suceava, este vorba de Andrei Pișta și Vlad Hazi, care fac parte din corpul arbitrilor de Liga a III-a.

„A fost o experiență deosebită pentru noi, mai ales că a fost pentru prima dată când am luat contact cu o competiție internațională. Am avut ocazia să oficiem în brigăzi cu arbitri de pe toate continentele și cu toate că a fost un adevărat tur de forță pentru noi, cred că ne-am descurcat cu brio. Mai mult, am avut ocazia să îmbinăm utilul cu plăcutul. După cele opt zile de turneu, ne-am oferit încă o săptămână în China, pentru a ne familiariza cu frumusețile turistice ale acestei țări asiatice”, a declarat Andrei Pișta, care ocupă și funcția de președinte al Comisiei Județene de Arbitri Suceava.