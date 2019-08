Rugby

Trei sportivi din județul Suceava au participat cu echipa României la Campionatul European de rugby în 7 pentru juniorii sub 18 ani, competiție ce s-a desfășurat sâmbătă și duminică în orașul Gdansk din Polonia. Este vorba de suceveanul Alin Conache și Alexandru Gîrda, ambii componenți ai Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului, jucători pregătiți de antrenorul Andrei Varvaroi ce-n ultimele trei sezoane au ieșit campioni naționali la juniorii sub 15, 16 și 17 ani. Cel de-al treilea, Andrei Tătărău, a fost descoperit și format tot la CSȘ Gura Humorului de Andrei Varvavoi și acum evoluează pentru echipa CSȘ 2 Baia Mare. La stagiile de pregătire ale naționalei a mai participat și Alexandru Bandol, tot de la CSȘ Gura Humorului, dar n-a prins lotul de 12 pentru Polonia. România a terminat această competiție pe poziția a zecea din 12 echipe participante. În primul meci din grupă, naționala noastră a pierdut fără drept de apel în fața Franței, scor 0 – 29, iar în al doilea a fost învinsă de Portugalia cu scorul de 10 – 21. România a pierdut și ultimul meci din grupă, cu țara gazdă, Polonia, scor 14 – 19, după 14 – 14 la pauză. În urma acestor rezultate, duminică, România a jucat pentru locurile 9 – 12 cu Lituania și s-a impus cu 17 la 10, unul din eseuri fiind reușit de Andrei Tătărău. În ultimul meci, cel pentru locurile 9 – 10, România a întâlnit din nou Polonia și după 19 – 19 la finalul timpului regulamentar, gazdele s-au impus în prelungiri cu 24 – 19, Andrei Tătărău reușind un nou eseu. Campionatul European de rugby în 7 pentru juniori sub 18 ani a fost câștigat de Irlanda, care s-a impus în finala mare cu 26 - 12 în fața Spaniei, bronzul revenind Franței, care a câștigat finala mică în fața Georgiei cu 14 – 10.