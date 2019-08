Rugby

În weekend, cei mai mici dintre rugbiștii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava și Școala din Bănești, pregătiți de antrenorul Vasile Conache, au evoluat la Bârlad în cadrul Trofeului Moldovei, a patra etapă din Campionatul Național de MiniRugby, penultima din acest sezon al competiției. Copiii sub opt ani de la CSM Suceava au continuat forma bună în care se află și au avut o evoluție ce le-a adus la final locul III. În grupă, micii rugbiști au reușit să câștige ambele meciuri disputate, 30 – 5 cu CS Victoria Cumpăna și 5 – 0 cu CSȘ Bârlad. În semifinale, sucevenii au întâlnit echipa ce nu mai are cum să piardă titlul național în acest an la U8, Șoimii București, scor 5 – 30, iar mai apoi, în finala mică, CSM Suceava a învins din nou Victoria Cumpăna cu 35 – 5 și a ocupat locul III în acest penultim turneu. CSM Suceava a participat la acest turneu cu un lot format din sportivii: Gabriel Tănasă, Rareș Ruști, Luca Ciuhan, Filip Plăcintă, Alexandru Rusu, Tudor Chitic, Octav Rusu, Teodora Călin și mezina echipei, Giulia Nicoleta Boinceanu.

La copiii sub 10 ani, sucevenii a participat cu o echipă formată din fete de la Școala Gimnazială Bănești, care a fost la un pas să câștige unul din meciurile jucate împotriva echipelor de băieți.

Surpriza a venit la categoria sub 12 ani, unde CSM Suceava a reușit să ocupe locul III din nouă echipe participante. În prima zi, în grupă, sucevenii au reușit două victorii surprinzătoare, 25 – 15 cu Warriors Timișoara și 35 – 20 cu Rugby Club Junior, iar în grupa pentru locurile I – III au pierdut ambele meciuri, 5- 25 cu Viitorul Pantelimon și 0 – 15 cu echipa ce a terminat pe locul I, Șoimii București.

„Copiii noștri s-au comportat foarte bine la acest turneu, iar cei de la sub 12 ani s-au autodepășit și au produs surpriza campionatului, terminând pe locul III. La U10 am participat cu o echipă de fete foarte curajoase, care au jucat cot la cot cu băieții și la final au fost invitate la Memorialul Ion Viorel de la Focșani, de pe 24 august. Echipa de la sub 8 ani a terminat din nou pe podium și nu mai are cum să piardă medalia națională de argint, indiferent de rezultatele de la ultimul turneu, cel de la București. Sunt foarte mulțumit de evoluția lor și le mulțumesc tuturor celor ce au fost alături de noi, în special părinților copiilor”, a explicat antrenorul dela CSM Suceava, Vasile Conache.

Cele trei echipe de la CSM Suceava și Școala Gimnazială Bănești vor încheia acest sezon al Campionatului Național de MiniRugby pe 31 august și 1 septembrie la București.