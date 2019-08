Lupte greco-romane

Secția de lupte greco-romane a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, coordonată de antrenorii Valerică Gherasim și Andrei Bolohan, a reușit o nouă performanță notabilă la nivel național. După ce anul trecut a ratat la doar două puncte titlul național la cadeți, echipa LPS Suceava a triumfat în weekend la Târgu Mureș și a câștigat aurul la Campionatul Național pe echipe rezervat cadeților (juniori II). Luptătorii sucevenii au avut meciuri mai strânse cu echipa CSM Satu Mare, care a luat argintul, și cu LPS Pitești, care a câștigat bronzul, în ambele partide, elevii lui Valerică Gherasim și Andrei Bolohan impunându-se cu același scor, 6 – 4, iar în restul meciurilor au câștigat mult mai detașat. LPS Suceava a avut în componență 10 luptători la nouă categorii de greutate: Flavius Niculai, la 45 de kilograme, Teodor Vodă, la 48 de kilograme, Denis Mihai, la 55 de kilograme, Bogdan Pop, la 60 de kilograme, Ioan Bălan, la 65 de kilograme, Alin Dosoftei, la 71 de kilograme, Vasile Cojoc, la 80 de kilograme, Cosmin Mihalache, la 92 de kilograme, iar Cosmin Crețu și Nicolae Pantiuc, ambii la 100 de kilograme.

„Le mulțumim sportivilor noștri pentru felul exemplar în care s-au mobilizat pe saltea la aceste naționale și pentru acest titlu național, mai ales după ce anul trecut am ratat medalia de aur în aceeași competiție la doar două puncte. Am avut meciuri tari cu Satu Mare și Pitești, dar am reușit să ne impunem și să aducem la Suceava aurul național. Mulțumim pentru sprijin Inspectoratului Școlar Județean, Consiliului Local Suceava, LPS Suceava, Ambro SA, Harivex, lui Sevi Caba (Restaurant Bar Melody) și lui Vali Stănuț”, a explicat antrenorul Valerică Gherasim.

Dintre cei 10 luptători suceveni medaliați cu aur, cinci sunt în ultimul an de juniori II, patru în primul an, iar unul este încă juniori III. Trei dintre ei, Bălan, Mihala și Pop, sunt în lotul național de juniori II, la aceste finale șase dintre suceveni au reușit să câștige toate meciurile din concurs: Mihai, Pop, Bălan, Dosoftei, Cojoc și Mihalache.

În luna septembrie, luptătorii suceveni vor avea din nou o luptă importantă pentru medalii, la naționalele individuale de juniori I, concurs la care speră să se întoarcă acasă cu cel puțin două titluri de campion prin Adrian Agache, la 77 de kilograme, și Teodor Chira, la 97 de kilograme.