Rugby, juniori U18

Trei dintre componenţii echipei de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului au fost convocaţi la un nou stagiu de pregătire la lotul naţional de rugby în 7 pentru juniorii sub 18 ani. Este vorba de Alexandru Gîrda, Alexandru Bandol şi Alin Conache, toţi trei făcând parte din generaţia cu care humorenii pregătiţi de Andrei Varvaroi au câştigat titlul de campioni ai României în ultimii trei ani, la juniori sub 15, 16 şi 17 ani. În națională se află și Andrei Tătărău, un sportiv ce a fost crescut și format la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului, care în prezent joacă pentru CSȘ 2 Baia Mare. Astfel, România U18 7’s îşi continuă pregătirea pentru participarea la Campionatul European de la Gdansk, ce va avea loc între 16-18 august. Stejăreii se afla în aceste zile în cantonament la Snagov, stagiu la finalul căruia se va definitiva lotul care va merge în Polonia. Plecarea la Gdansk va avea loc joi, 15 august. La Campionatul European 7’s U18 de la Gdansk, România se află în Grupa A, cu Franţa, Portugalia şi Polonia. Pentru acest stagiu au fost convocaţi 18 sportivi, care provin de la opt cluburi din ţară şi de la un club din Franţa.

„Suntem în linie dreaptă cu pregătirea pentru Campionatul European şi din punctul meu de vedere progresul este unul vizibil, ceea ce mă face să fiu încrezător că putem obţine rezultate bune împotriva unor echipe cu tradiţie în rugby 7. După ultimele selecţii am rămas cu 18 jucători, din care 12 vor face deplasarea în Polonia, în acest moment în ce priveşte partea de antrenamente lucrăm la detalii. Am avut două meciuri de pregătire cu echipa CNOPT-ului, meciuri foarte utile pentru noi, pentru că nivelul de joc a fost apropiat de cel pe care îl vom întâlni la Europene. Băieţii s-au prezentat foarte bine la aceste meciuri, unde am pierdut la condiţia fizică, însă dacă e să ne uităm la jocul pe care l-au făcut şi la vârsta acestor copii, consider că au fost teste foarte importante”, a declarat antrenorul naţionalei, Daniel Carpo.

Lotul lărgit al României U18 7’s:

CSS Bârlad: Lazăr Azoiţei, Vlad Bălan, Alexandru Bârsan, Iustin Găina, Ovidiu Neagu

CT Dinicu Golescu: Mircea Silviu, Mircea Alexandru, Kemal Altinok

CSŞ Gura Humorului: Alexandru Gîrda, Alexandru Bandol, Alin Conache

CS Cleopatra: Emil Cotici, Sorin Pandichi

CSȘ 2 Baia Mare: Andrei Tătărău

CS Dinamo: Răzvan Pătru

CS Metrorex: George Bogdan Antonescu

RC Massy: Alexander Dinu

CNAV: Sorin Cristache

STAFF: Daniel Carpo – antrenor, Preparator fizic: James de Lacey, Doctor: Alin Grigoraş