Volei seniori

În aceste zile, sportivii echipei de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, pregătiți de antrenorul Tudor Orășanu, se pregătesc la sala Unirea pentru sezonul ce urmează în Divizia A2, eșalonul secund din voleiul românesc. Sucevenii n-au avut o pauză totală în pregătire, dar au început antrenamentele mai intense și-n efectiv complet de la începutul lunii iunie, perioadă în care au reușit să facă și mai multe meciuri amicale cu juniorii de la Liceul cu program Sportiv din Suceava, dar și cu seniorii de la Știința Bacău. Elevii antrenorului Tudor Orășanu vor avea un sezon mult mai greu decât precedentul și asta deoarece în campionat se vor înscrie echipe de tradiție din voleiul românesc, printre care Constanța, Piatra Neamț sau Steaua București, ce ori au renunțat la prima divizie din cauza problemelor financiare, ori s-au reînființat.

„Noi n-am întrerupt programul de pregătire, chiar dacă am avut o frecvență mai redusă. Urmează să vedem pe ce lot ne vom baza în acest sezon, unul pe care-l vom completa ca de câțiva ani încoace cu sportivi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava. Suntem conștienți că vom avea un campionat mult mai greu, cu mai multe echipe și deplasări lungi, dar sperăm să ne descurcăm, în primul rând din punct de vedere financiar. Acest proiect este realizat cu sprijinul Municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava și le mulțumim celor de la Primăria Suceava pentru sprijinul fără de care n-am putea să ne desfășurăm activitatea”, a declarat antrenorul sucevean, Tudor Orășanu. Tot în această perioadă, Eduard Cazacu, component al echipei de seniori CSM Suceava, a participat cu loturile României la două Campionate Balcanice, la cea pentru juniori sub 20 de ani din Albania, dar și la cea pentru juniori sub 18 ani din Albania, unde România a câștigat medalia de argint.