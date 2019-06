Rugby

Naţionala de rugby seniori a României va efectua în luna iunie un turneu în America de Sud, în cadrul căruia va întâlni reprezentativele din Chile şi Brazilia. Meciurile vor avea loc pe 8 iunie, la Valparaiso, cu Chile şi pe 15 iunie, la Sao Paulo, cu Brazilia. Lotul României s-a reunit miercuri, 29 mai, la sediul Federaţiei Române de Rugby, iar duminică, pe 2 iunie, va pleca spre Chile. Pentru acest turneu au fost convocaţi şi doi jucători din Gura Humorului, căpitanul naţionalei, Mihai Macovei, în linia a treia a grămezii, şi Daniel Plai, pe postul de mijlocaş la deschidere.

Pentru cele două partide, staff-ul tehnic al naţionalei a stabilit un lot de 26 de jucători ce provin de la cinci cluburi din România: 6 – CSM Bucureşti, 6 – Timişoara Saracens, 5 - CSM Ştiinţa Baia Mare, 4 – CSA Steaua, 1 - CS Dinamo, şi 4 din Franţa. De remarcat este prezenţa în premiera în lotul de 26 de jucători a lui Taylor Gontineac, în vârstă de 19 ani.

„Obiectivul pentru acest turneu în America de Sud este acela de a obţine două victorii. Trebuie să continuăm să lucrăm la ceea ce am început ca plan de joc în Rugby Europe Championship şi să dăm jucătorilor tineri mai mult timp de joc. Ţinând cont de faptul că nu vom juca multe meciuri în acest an, aceste partide vor fi benefice pentru ei ca să capete experienţă de joc, să se integreze cât mai bine în sistemul de joc. Va fi un pic greu pentru că nu vom avea mult timp la dispoziţie, practic pentru primul meci, cel cu Chile, avem nouă antrenamente, apoi jucătorii trebuie să se acomodeze cu diferenţa de fus orar, ceea ce înseamnă cinci ore în plus faţă de ora României, nu trebuie ignorate nici condiţiile meteorologice, am văzut că va ploua mult, va fi foarte umed. Lotul selectat este o combinaţie de jucători cu experienţă şi jucători tineri, revenind misiunea celor cu experienţă să strângă grupul şi să-i ajute pe cei mai tineri să se integreze cât mai bine în sistemul de joc”, a declarat Marius Tincu, antrenor interimar România.

Lotul României pentru turneul din America de Sud:

Pilieri: Constantin Pristăviţă (CSM Ştiinţa Baia Mare), Iulian Harţig (CSM Bucureşti), Alexandru Gordaş (CSM Bucureşti), Cosmin Manole (CS Dinamo), Alexandru Savin (CSM Bucureşti)

Taloneuri: Eugen Căpăţână (Timişoara Saracens), Ovidiu Cojocaru (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Linia a doua: Marius Antonescu (Colomiers), Johan Van Heerden (Perpignan), Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens)

Linia a treia: Dorin Lazăr (Timişoara Saracens), Cristi Chirica (CSM Ştiinţa Baia Mare), Vlad Neculau (Timişoara Saracens), Adrian Ion (CSM Bucureşti), Mihai Macovei (Colomiers)

Mijlocaşi la grămadă: Florin Surugiu (CSA Steaua), Gabriel Rupanu (Timişoara Saracens)

Mijlocaş la deschidere: Tudor Boldor (CSA Steaua), Daniel Plai (CSA Steaua)

Aripi: Mihai Lămboiu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Nicolas Onuţu (CSM Bucureşti), Robert Neagu (CSA Steaua)

Centri: Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens), Taylor Gontineac (Clermont Espoirs), Florin Vlaicu (CSM Bucureşti)

Fundaş: Dorin Manole (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Staff: Marius Tincu - antrenor principal interimar, Lasha Tavartkiladze – antrenor, Mugurel Preda – antrenor, Florin Taşcă – preparator fizic, Constantin Gheară – manager, Ciprian Caplescu – asistent manager, Mihai Matei – manager media, Wanya-Cringu Daniel-Răzvan – doctor, George Radu – kinetoterapeut, Valentin Toma – kinetoterapeut.