Liga a III-a

Echipa de fotbal Foresta Suceava a bifat sâmbătă al patrulea rezultat negativ, scor 0 – 4, în cel mai greu meci din acest tur, pe terenul liderului seriei, SCM Gloria Buzău, echipă ce s-a distanţat la 6 puncte de locul II, dar cu un meci mai mult disputat, după ce Oţelul Galaţi a pierdut surprinzător la Râmnicu Sărat. Echipa pregătită de antrenorul Selim Benachour a primit gol după numai cinci minute de joc, la o fază în care era pe contraatac, a pierdut balonul şi a fost prinsă la rândul ei pe contraatac, Răzvan Catană deschizând scorul pentru gazde. Până la pauză, sucevenii au încercat să egaleze, dar finalizarea a lăsat de dorit, iar tabela a rămas neschimbată. În partea a doua, Buzăul şi-a mărit avantajul în minutul 58, prin Robert Mihalache, a făcut 3 – 0 în minutul 74, după un penalty transformat de Florin Cazan, şi a închis tabela la 4 – 0, prin golul reuşit de Robert Asăvoiaei, în minutul 88.

„Din păcate am primit gol foarte repede, în minutul 5, pe un contraatac. Mai apoi pot să zic că ne-am creat multe ocazii, dar din nefericire n-o băgăm în poartă, problemă pe care am avut-o tot turul de campionat, mai ales în meciurile din deplasare. Şi-n partea a doua am avut posibilităţi de a marca, dar fără a le fructifica, în timp ce gazdele au înscris trei goluri, din patru ocazii pe care le-au avut”, a explicat antrenorul secund al forestierilor, Bogdan Tudoreanu.

Foresta Suceava a început partida de la Buzău în formula: Niga, Ionescu, Celeadnic, Nguyen, Onofraş, Seven, Rigoni, Lungu, Mateiciuc, Martin şi Artenie, pe parcursul meciului fiind introduşi în teren Ghimp şi Roman.

În ciuda acestei înfrângeri, Foresta Suceava se menţine pe locul 5, cu 21 de puncte, după Bucovina Rădăuţi, ce are 28, şi asta deoarece ocupanta locului şase, Ceahlăul Piatra Neamţ, a stat şi are cu un punct mai puţin, în timp ce Focşaniul a pierdut la Rădăuţi şi rămâne cu 19 puncte, iar Lieşti a pierdut la Miroslava şi are în continuare 18 puncte.

Derby-ul dintre Suceava şi Rădăuţi va avea un invitat special, fostul internaţional francez Nicolas Anelka

Vineri, de la ora 14.00, în derby-ul judeţean din Liga a III-a, Foresta Suceava va juca pe Areni cu CSM Bucovina Rădăuţi, într-un meci la care va fi prezent şi fostul internaţional francez Nicolas Anelka, fotbalist cu 69 de selecţii la naţionala mare a Franţei, ce a acceptat să vină la Suceava la invitaţia prietenului său, antrenorul Forestei, Selim Benachour, cu care a fost coechipier la Paris Saint Germain la începutul anilor 2000.

În vârstă de 39 de ani, Anelka a fost lansat în fotbalul mare de Paris Saint Germain, ajungând ulterior să evolueze la nume mari din fotbalul european, precum Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, Bolton, Chelsea şi Juventus. Pe finalul carierei, atacantul care are în palmares şi un titlu de campion european cu Franţa, a jucat în Asia, la Shanghai Shenshua şi Mumbai City. În prezent, Anelka este antrenor la echipa de tineret a clubului francez Lille.