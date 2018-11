CSS Gura Humorului este liderul seriei Moldova după terminarea turului la juniori sub 16 ani

Rugby, juniori U16

Medaliată cu bronz în sezonul trecut al Campionatului Național de rugby pentru juniori sub 15 ani, echipa Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a avut un tur perfect în actuala ediție a campionatului pentru juniori sub 16 ani. Sportivii pregătiți de antrenorul Andrei Varvaroi au obținut patru victorii din tot atâtea meciuri disputate în turul zonei Moldova și sunt principalii favoriți la locul I la finalul sezonului regulat și la calificarea în fazele superioare ale competiției.

În primul meci al sezonului, humorenii au avut și cel mai echilibrat joc, oaspeții de la CSȘ Unirea Iași reușind în ultima fază a meciului să câștige punctul bonus defensiv, scor 33 – 27. Meciul doi a fost unul fără istoric, așa cum a fost și ultimul din tur, 45 – 0 la CSȘ Tecuci și 83 – 5 la CTTV Galați. În meciul trei, CSȘ Gura Humorului se aștepta la o întâlnire mult mai strânsă, dar la final a reușit să se impună pe teren propriu cu 38 – 10, în disputa cu CSȘ Bârlad.

„Avem o zonă a Moldovei cu echipe destul de slabe, iar acest lucru nu ne avantajează. Totuși sunt și jucători buni la adversare, ce au potențial și pot ajunge în rugby-ul de performanță. Noi mai avem mult de lucrat, dar îi avem pe jucători împreună prin bursele de la DHL, BCR România și Fundația Te Aud România și astfel vom putea lucra mult mai bine până la începutul returului. Astfel, avem timp să implementăm un sistem de joc în funcție de caracteristicile jucătorilor și ale echipei, și astfel să evoluăm la îndemânare, forță, condiție fizică și la toate capitolele. Am suferit puțin la sistemul de joc, deoarece sportivii au jucat mai mult individual și n-au realizat de multe ori că grupul trebuie să se remarce. La fitness mai avem de lucrat, deoarece nu ajungem la suport în toate fazele”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi, cel ce este ajutat de Mihai Coca și Ștefăniță Rusu. Tehnicianul humorean a mai adăugat că-și dorește ca la finalul returului echipa să ocupe tot locul I în serie și să urce cât mai sus în fazele superioare. În perioada de pauză competițională, humorenii se vor antrena împreună cu colegii de la juniorii sub 17 ani, dar și cu juniorii sub 15 ani de la CSȘ Unirea Iași, cu care au mai făcut partide test.

CSȘ Gura Humorului a abordat turul de campionat cu un lot format din sportivii: Florea, Pascu, Sebastian Rusu, Solomon, Ursulescu, Gavriliu, Hodeniuc, Lupancu, Busuioc, Varvaroi, Simeria, Cristanov, Ungureanu, Moroșan, Adrian Gogan, Andrei Gogan, Carpiuc, Popescu, Filipciuc, Boca, Olari, Iordache, Jitariu, Lozniceru, Macovei, Moroșanu și Nicolae.

Clasamentul seriei Moldova la finalul turului

1. CSȘ Gura Humorului 4 4 0 0 199 42 3 19

2. CSȘ Bârlad 4 3 0 1 135 52 3 15

3. CSȘ Unirea Iași 4 2 0 2 147 71 3 11

4. CSȘ Tecuci 4 1 0 3 61 126 1 5

5. CTTV Galați 4 0 0 4 10 261 0 0