Handbal, Champion League

Campion cu echipa Dinamo București în sezonul trecut, handbalistul sucevean Răzvan Gavriloaia evoluează în acest sezon în Velux Champions League. Duminică, dinamoviștii au pierdut la un singur gol, scor 28 – 29, pe terenul celor de la Elverum Handball din Norvegia și asta în ultima secundă a meciului. Suceveanul Răzvan Gavriloaia a fost unul dintre cei mai buni jucători ai bucureștenilor, cu 6 goluri marcate, 6 goluri reușind și colegul său Zulfic. Dinamo a făcut o primă repriză foarte bună și la pauză conducea cu 3 goluri, scor 15 – 12. Partea a doua a fost mai echilibrată, iar gazdele au reușit să revină și cu 5 minute înainte de final conduceau la două goluri, scor 27 – 25. Dinamoviștii au egalat, portarul bucureștenilor apărând un 7 metri în minutul 59, iar cu 50 de secunde înainte de final, Răzvan Gavriloaia și-a adus echipa în avantaj. Gazdele au cerut time-out în minutul 59:33, Fredriksen a egalat pe pătrundere și a fost rândul lui Constantin Ștefan să ia time-out, cu 14 secunde înainte de ultimul fluier. Deși antrenorul le spusese că e bun și egalul, Kuduz s-a pripit, a dat o pasă la intercepție, Gudjonsson a scăpat pe contraatac, același Kuduz a faultat, Elverum a primit 7 metri, transformat de Pettersen, și a câștigat la ultima fază. Campioana României a fost reprezentată la conferința de presă de după meci de antrenorul Constantin Ștefan și de extrema dreaptă, suceveanul Răzvan Gavriloaia. Tehnicianul dinamovist a vorbit în română, declarația sa fiind tradusă de Gavriloaia, care a vorbit și el, ulterior, în engleză, însă remarcabil a fost faptul că ambii au fost îndelung aplaudați de cei prezenți la conferință.

„Vreau și eu să felicit echipa gazdă pentru victorie, este frustrant pentru noi că am pierdut. Am făcut ceea ce trebuia să facem, ceea ce stabilisem de acasă, am pregătit meciul foarte bine și unele mici detalii au făcut diferența. Sper că am făcut un spectacol frumos, iar dacă va fi să ne mai întâlnim, sper să nu ne mai întoarcem acasă fără puncte”, a declarat după meci handbalistul sucevean Răzvan Gavriloaia.

În aceeași conferință, antrenorul Constantin Ștefan s-a arătat supărat de această victorie scăpată printre degete, dar crede că cele 4 echipe ce luptă pentru calificare au șanse egale în ultimele două etape.

„Vreau să felicit echipa Elverum pentru victorie, a fost un meci incredibil, în care ambele echipe au avut șansa de a câștiga. În seara asta, șansa le-a surâs celor de la Elverum. Din păcate, am pierdut un meci pe care puteam să-l câștigăm și sunt destul de supărat pentru înfrângere. Mai sunt două etape de disputat, cele 4 echipe care luptă pentru calificare au șanse egale, după părerea mea, Elverum este cea mai disciplinată echipă pe faza de atac. Cred că am făcut un meci bun și am creat spectacol pentru publicul care a fost fantastic”, a spus Constantin Ștefan.

Cu două etape înainte de final, în clasamentul grupei D, Wisla Plock are 12 puncte, Ademar Leon 11 puncte, Elverum și Dinamo câte 10 puncte, Riihimaen Cocks 4 puncte, iar Wacker Thun 1 punct. Miercuri, de la ora 19.30, Dinamo va juca pe teren propriu cu finlandezii de la Riihimaen Cocks.