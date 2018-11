Handbal

Echipa secundă de handbal a Universităţii Suceava, pregătită de antrenorul Ioan Tcaciuc, a reuşit a patra victorie din acest sezon, în etapa cu numărul şapte în seria I a Diviziei A. Sucevenii s-au impus în faţa propriilor suporteri în disputa cu CSM Bacău, scor 31 – 29. Meciul a fost unul destul de echilibrat, cu momente bune de ambele părţi. Universitatea a condus cu 7 – 3 şi mai apoi cu 13 – 9, dar oaspeţii s-au ţinut aproape şi la pauză era 17 – 14 pentru universitari. Repriza a doua a fost una cu un ritm mai slab, Bacăul apropiindu-se la un singur gol în minutul 39, scor 20 – 19. Oaspeţii au reuşit chiar să egaleze la 24 în minutul 47, dar sucevenii au gestionat destul de bine finalul de joc şi s-au impus la două goluri diferenţă.

„În prima repriză jocul nostru a mers mai bine şi am reuşit goluri pe faza a doua şi contraatac, ceea ce n-am mai făcut în partea a doua. Am făcut mai puţine schimbări şi s-a simţit oboseala şi probabil de asta n-am mai avut acelaşi ritm. În plus, apărarea încă nu este pusă la punct şi mai avem de lucrat şi la acest capitol. Ne aşteaptă un meci foarte greu la Vaslui şi dacă nu ne vom mobiliza aşa cum trebuie, vom avea mult de tras”, a explicat antrenorul sucevenilor, Ioan Tcaciuc.

Pentru CSU II Suceava au marcat sportivii: Andi Tofănel (3 goluri), Antonio Pintilei (2), Claudiu Lazurcă (8), Cristian Bejinariu (1), Constantin Lupu (1), Andrei Cozorici (6) şi Robert Alupoaiei (10).

Sâmbătă, Universitatea II va avea o misiune extrem de dificilă, pe terenul liderului CSM Vaslui, iar mai apoi încă două meciuri în acest an, acasă cu Botoşani şi la Braşov, încheind returul pe 29 noiembrie, campionatul urmând să se reia pe 2 februarie.

Rezultatele etapei a 7-a

CSU Galaţi – CSU CNOT Braşov 32 – 20 (15 – 11)

CSM Botoşani – CSM Vaslui 19 – 33 (9 – 18)

CSU din Suceava II – CSM Bacău 31 – 29 (17 – 14)

Clasamentul seriei A

1. CSM Vaslui 7 7 0 0 246 151 21

2. CSU Galaţi 7 4 1 2 192 180 13

3. CSU din Suceava II 7 4 0 3 199 216 12

4. CSU CNOT Braşov 7 3 0 4 196 221 9

5. CSM Botoşani 7 1 1 5 185 214 4

6. CSM Bacău 7 1 0 6 186 222 3