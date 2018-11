Handbal

Sâmbătă seară, în etapa cu numărul 9 din Liga Naţională de Handbal, echipa Universităţii Suceava a înregistrat al 7-lea eşec din acest sezon, după ce a pierdut pe teren propriu cu scorul de 25 – 28 în disputa cu Steaua Bucureşti. Fără Burlacu şi Olariu, dar şi cu câţiva jucători ce au intrat în teren deşi erau nerefăcuţi total după accidentări, sucevenii pregătiţi de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au greşit destul de mult şi au luat goluri destul de uşor, iar aceste lucruri au influenţat rezultatul final. Steliştii s-au desprins la 3 goluri după nouă minute de joc, dar Universitatea a reuşit să egaleze şi să preia conducerea pe tabelă în minutul 19 pentru prima şi ultima oară în acest meci, scor 8 – 7. Până la pauză, oaspeţii au profitat de greşelile studenţilor şi au intrat la vestiare cu un avans de 5 goluri, scor 15 – 10. După 49 de minute de joc, oaspeţii conduceau cu 26 – 19. În ultimele 10 minute, sucevenii au avut un joc mult mai bun şi mai exact, dar diferenţa s-a dovedit prea mare pentru a fi remontată.

„Cred c-am pierdut cele trei puncte pe câteva greşeli, dar vreau să-mi felicit colegii pentru atitudinea pe care au avut-o în teren. După părerea mea, faţă de ultimele două partide cred c-am progresat în joc şi ne-a ieşit mult mai bine faza de atac, dar şi cea de apărare faţă de meciul cu Constanţa”, a explicat la finalul meciului interul Adi Târzioru.

În ciuda acestei înfrângeri, antrenorul Adrian Chiruţ s-a arătat mulţumit de atitudinea jucătorilor săi, una mult mai bună decât la ultimele două meciuri

La finalul partidei cu Steaua, antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ s-a arătat nemulţumit de greşelile făcut de jucătorii săi, dar în acelaşi timp a remarcat atitudinea mult mai bună în teren a echipei.

„Am început acest meci fără poartă şi-am luat goluri foarte uşor, adică orice şut de la 9 metri a fost gol. Per total am făcut din nou multe greşeli, iar în acest fel e greu să câştigi când ai în faţă un adversar ca Steaua Bucureşti. Am jucat prea mult cu Târzioru şi Sandu, jucători ce nu erau refăcuţi total şi am riscat să-l introduc şi pe Petrea, care mai are puţin şi trebuie să se opereze. Pe de altă parte mă bucur c-am văzut o altă atitudine la jucători şi un altfel de joc şi cu siguranţă evoluţiile echipei vor fi mult mai bune, mai ales când vor reveni şi jucătorii cu probleme. Urmează trei meciuri importante, din care trebuie să scoatem maxim de puncte”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru CSU Suceava au marcat sportivii: Siamatas şi Târzioru, câte 5 goluri, Lakovic (4), Sandu (3), Costea şi Baican, câte două goluri, iar Adomnicăi, Ciubotariu, Petrea şi Ionescu, câte un gol fiecare

Miercuri, de la ora 18.00, Universitatea Suceava va juca din nou pe teren propriu, cu CSM Făgăraş.

Etapa a 9-a

CSM Bucureşti – CS HC Buzău 2012 33 – 23

CSM Bacău – CS Minaur Baia Mare 35 – 33

CS Universitatea Cluj – AHC Dobrogea Sud 18 – 29

CSU din Suceava – Steaua Bucureşti 25 – 28

CSM Făgăraş – Politehnica Timişoara 23 – 23

Potaissa Turda – Dinamo Bucureşti

CSM Focşani 2007 – Dunărea Călăraşi

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM Bucureşti 8 7 1 0 225 176 22

2. AHC Dobrogea Sud 9 7 0 2 253 213 21

3. CS Dinamo Bucureşti 7 5 1 1 222 183 16

4. AHC Potaissa Turda 8 5 1 2 239 215 16

5. CSM Focşani 2007 8 5 1 2 215 196 16

6. Politehnica Timişoara 9 4 4 1 229 222 16

7. AHC Dunărea Călăraşi 8 4 3 1 229 201 15

8. CSA Steaua Bucureşti 9 4 2 3 239 232 14

9. CS Minaur Baia Mare 9 4 1 4 269 246 13

10. CSM Bacău 9 3 0 6 242 271 9

11. CS HC Buzău 2012 9 2 0 7 205 239 6

12. CSM Făgăraş 9 1 2 6 204 246 5

13. CSU din Suceava 9 0 2 7 214 252 2

14. CS Universitatea Cluj 9 0 0 9 211 304 0