Handbal

După două săptămâni de pauză competiţională, echipa de handbal seniori a Clubului Universitar din Suceava revine în faţa propriilor spectatori cu un nou meci contra unei echipe cu pretenţii la podium. Mâine seară, de la ora 18.00, elevii lui Adi Chiruţ şi Iulian Andrei vor întâlni la sala „Dumitru Bernicu” de la LPS Suceava finalista din sezonul trecut, Steaua Bucureşti. În această pauză, handbaliştii suceveni s-au pregătit foarte bine pentru perioada şi meciurile importante ce urmează, lucrând în special la capitolul moral, acolo unde au picat la un moment dat.

„Suntem hotărâţi să abordăm meciul cu Steaua cu maximă seriozitate. Ne-am pregătit bine în ultima perioadă şi-am trecut peste ultimele două eşecuri, care din punctul meu de vedere ne-au îmbărbătat şi ne-au arătat ce trebuie de îndreptat, dar şi lucrurile bune pe care trebuie să le facem în continuare. Steaua porneşte ca favorită în acest meci datorită superiorităţii, dar ţinând cont că jucăm acasă şi că avem o datorie faţă de suporterii noştri după ultima partidă, ce a fost una nereuşită, ne vom bate şi cred că vom câştiga această confruntare”, a explicat Florin Ciubotariu.

Un alt jucător cu o experienţă mare, Cristian Adomnicăi, este de părere că la ultimul meci echipa a arătat mult mai bine şi mai legată.

„Va fi un meci dificil, dar nu va fi imposibil de câştigat. Datoria noastră este să jucăm şi să arătăm ce ştim mai bine şi vom vedea care va fi rezultatul final. Noi pornim cu încredere şi cu un elan pozitiv şi chiar dacă am pierdut ultimul meci, cred că jocul nostru a fost mai legat. Din păcate avem şi colegi accidentaţi, şi acest lucru poate fi un minus, dar sperăm ca cei care suntem valizi să suplinim lipsa lor. Sperăm să terminăm partida cu o victorie, deoarece avem mare nevoie de puncte, de moral şi de o revanşă în faţa suporterilor”, a declarat Adomnicăi.

Studenţii cred că au trecut de o perioadă mai dificilă şi sunt încrezători că echipa îşi va recăpăta locul pe care-l merită în clasament

În cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc ieri, handbaliştii echipei locale au analizat perioada şi meciurile din primele opt etape, fiind mult mai încrezători în forţa echipei, în perioada ce urmează, cu meciuri foarte importante pentru puncte.

„A fost o perioadă mai slabă pentru noi, dar trebuie să ne uităm şi cu cine am jucat, cu echipe din partea superioară a clasamentului, iar acest lucru a contat. Totuşi au fost şi meciuri bune, egalul cu campioana Dinamo, şi cu CSM Bucureşti am fost foarte aproape, dar acesta este sportul. Noi am abordat meciurile doar la victorie, dar nu ne-a ieşit de fiecare dată, şi moralul a scăzut. Acum cred că suntem într-o creştere de formă şi de moral şi-n acelaşi timp aşteptăm să apară şi rezultatele pozitive, pentru a reveni unde ne este locul. Avem câţiva jucători importanţi ce sunt accidentaţi, dar are cine să-i suplinească. Este drept că atunci când ai tot lotul poţi să vii cu forţe proaspete în timpul partidei, dar am mai jucat în aceste condiţii şi-am avut rezultate, importat este să credem în noi şi în faptul că putem să câştigăm chiar şi aşa”, a explicat Cristian Adomnicăi.

Golgheterul din sezonul trecut, Florin Ciubotariu, a explicat c-a lucrat mult în ultima perioadă pentru a-şi îmbunătăţi evoluţiile din teren.

„Sunt momente când îţi doreşti mult şi poate nu reuşeşti în aceeaşi măsură. Eu sunt concentrat şi încerc să dau totul la fiecare meci. În acest sezon, evoluţia mea a fost în aceeaşi linie cu cea a echipei, în care nimeni n-a strălucit. În sezonul trecut, când am fost golgheter, tot datorită colegilor am reuşit acest lucru, iar acest lucru este normal pentru că este un sport de echipă. M-am concentrat mult în ultima perioadă pentru a-mi îmbunătăţi jocul, la fel şi lotul echipei a fost în ultima perioadă mai compact, iar jucătorii mult mai implicaţi la antrenamente. Foarte important este să urmăm şi sfaturile antrenorilor şi să îndeplinim sarcinile trasate pentru a îndeplini obiectivul. După întâlnirea cu Steaua urmează un pachet de trei meciuri accesibile, pe care trebuie să le abordăm cu maximă seriozitate, în care nici nu concepem să nu câştigăm toate punctele”, a explicat extrema suceveană.

Antrenorul Adrian Chiruţ este de părere că accidentările cântăresc mult în evoluţia echipei, dar şi că aceasta trebuie să lupte până la capăt cu efectivul pe care-l are la dispoziţie

În aceeaşi conferinţă, antrenorul a făcut o analiză a accidentărilor suferite de jucători importanţi ai echipei, unele, deşi banale, îi vor ţine o perioadă destul de lungă indisponibili.

„Este o perioadă cu un program de meciuri dificile, cum n-am mai avut până acum. În plus avem parte de nişte accidentări banale şi probleme cărora nici doctorii nu le-au dat de cap, mai ales la Olariu, unde nu ştim nici până acum ce are exact. În plus, la Petrea era vorba de o luxaţie la degetul mic de la picior, iar după mai multe investigaţii s-a ajuns la concluzia că este nevoie de operaţie. Burlacu şi-a activat la lot o hernie pe care o avea mai demult, iar acum s-a acutizat, o problemă pe care o au mulţi sportivi, mai ales cei de gabaritul său. I s-a făcut o infiltraţie în spate şi este sub tratament, dar trebuie să aşteptăm până va dispărea orice durere din acea zonă pentru a reîncepe efortul. Noi avem un lot pe posibilităţile financiare disponibile şi lipsa unui jucător se cunoaşte. Avem deja trei accidentaţi şi nu ştim când vor reveni. Nu avem ce să facem, trebuie să luptăm cu ce avem, să vedem la ora meciului pe ce ne bazăm şi cum să-i odihnim cât mai mult. În ultimul timp am încercat să le cresc moralul jucătorilor, pentru că e greu să lucrezi cu ei când sunt cu capul în pământ. E drept că-n ultimul timp i-am văzut mult mai activi şi implicaţi. Important este să se vadă în teren că ne dorim toţi victoria”, a explicat Adrian Chiruţ.

Tehnicianul sucevenilor a urmărit zilele trecute meciul Stelei din cupele europene şi este conştient că bucureştenii nu concep să nu plece cu toate punctele de la Suceava.

„Am văzut ieri meciul Stelei din cupele europene, în care bucureştenii au jucat în opt jucători şi şi-au menajat o parte din echipă, special pentru meciul de sâmbătă, şi chiar şi aşa au reuşit să câştige. Vom întâlni o echipă foarte bună, ce trece şi ea printr-o perioadă mai încărcată. Mai avem multe meciuri de disputat şi uşor-uşor trebuie să intrăm în jocul nostru şi să luptăm până la finalul campionatului, pentru că abia acolo se va trage linia. Cu siguranţă când vor reveni toţi vor apărea şi rezultatele aşteptate de toată lumea”, a încheiat Adi Chiruţ.

La patru zile după meciul cu Steaua, Universitatea va începe seria meciurilor din care este obligată să scoată toate punctele, miercuri urmând să joace tot acasă, cu CSM Făgăraş.

Etapa a 9-a

CSM Bucureşti – CS HC Buzău 2012 (azi, ora 17.30, TVR HD)

CSM Bacău – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, ora 15.00)

CS Universitatea Cluj – AHC Dobrogea Sud (sâmbătă, ora 17.00)

CSU din Suceava – Steaua Bucureşti (sâmbătă, ora 18.00, sala LPS)

CSM Făgăraş – Politehnica Timişoara (sâmbătă, ora 18.00)

Potaissa Turda – Dinamo Bucureşti (duminică, ora 16.30)

CSM Focşani 2007 – Dunărea Călăraşi (duminică, ora 17.30, TVR 1)

Clasamentul Ligii Naţionale

1. CSM Bucureşti 7 6 1 0 192 153 19

2. AHC Dobrogea Sud 8 6 0 2 224 195 18

3. CS Dinamo Bucureşti 7 5 1 1 222 183 16

4. AHC Potaissa Turda 8 5 1 2 239 215 16

5. CSM Focşani 2007 8 5 1 2 215 196 16

6. AHC Dunărea Călăraşi 8 4 3 1 229 201 15

7. Politehnica Timişoara 8 4 3 1 206 199 15

8. CS Minaur Baia Mare 8 4 1 3 236 211 13

9. CSA Steaua Bucureşti 8 3 2 3 211 207 11

10. CS HC Buzău 2012 8 2 0 6 182 206 6

11. CSM Bacău 8 2 0 6 207 238 6

12. CSM Făgăraş 8 1 1 6 181 223 4

13. CSU din Suceava 8 0 2 6 189 224 2

14. CS Universitatea Cluj 8 0 0 8 193 275 0