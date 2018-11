Rugby

În etapa a opta din sezonul regulat al Diviziei Naționale, echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a cedat pe terenul liderului Știința Petroșani cu scorul de 15 – 24, în derby-ul seriei Centru-Nord. Sucevenii au făcut un meci bun în această deplasare, poate mai bun decât în tur, când au pierdut acasă cu 10 – 26, dar au încasat două eseuri pe două greșeli personale, în debutul ambelor reprize. Astfel, după lovitura de începere executată de gazde, CSM-ul a prins balonul, a făcut o grămadă spontană, a scos balonul, iar în momentul în care a vrut să-l degajeze, Știința a făcut presiune și a reușit să blocheze balonul în momentul șutului și a deschis scorul cu un eseu, 5 – 0. La începutul reprizei secunde, la scorul de 10 – 5, pe repunerea Sucevei, gazdele au profitat de lipsa presiunii și au reușit un nou eseu foarte ușor, pe contraatac.

„În ciuda rezultatului final, pot să spun că pe ansamblu, echipa noastră a făcut un meci bun, mai ales pe grămadă, dar am suferit pe linia de trei sferturi, unde a trebuit să improvizăm, deoarece au lipsit trei piese importante, Borș, Florea și Nistor. Nu avem jucători experimentați la schimbări pe acest compartiment și asta ne-a costat. După eseul primit în secunda 30 am avut momente bune de dominare, dar nu le-am concretizat, iar în plus arbitrajul a stricat jocul de ambele părți. Mulțumim celor ce ne finanțează și sunt alături de noi, Primăria și Consiliul Local Suceava, CSM Suceava, Asociația prietenii Rugby-ului din Bucovina, Alin Crețu (AC Mobile), Andrei Puiu (Expertoptic), Direcția Județeană de Sport și Tineret, Romfour, Kroll Plus, Imperium Residence, Cris Termoconfort și Sav-Com”, a explicat antrenorul sucevean Marius Colțuneac.

Din păcate, la acest meci s-a accidentat destul de grav fundașul Ștefancu, care este suspect de ruptură de ligamente și ar putea să sufere o intervenție chirurgicală ce-l va ține o perioadă destul de lungă la recuperare.

CSM Suceava a început meciul de la Petroșani în formula: Câtea, Manolache, Scolobiuc, Bișoc, Fânariu, Vasilache, Drușcă, Nichiforiuc, Bolat, Brătianu, Ivanov, Dusacovschi, Custrin, Hreceniuc și Ștefancu, pe parcurs intrând și Clim, Stanciuc, Ispir, Alexiuc, Medrihan și Țârdea.

În următoarea etapă, la finalul săptămânii, CSM Suceava va primi vizita celor de la CSUAV Arad, în penultima etapă a sezonului regulat.

Clasamentul seriei Centru-Nord

1. CS Știinţa Petroșani 7 7 0 0 389 86 7pb 35

2. CSM Bucovina Suceava 6 4 0 2 195 101 4 20

3. Rugby Club Gura Humorului 6 3 0 3 127 137 2 14

4. CSUAV Arad 7 2 0 5 104 240 3 11

5. CSM Sibiu 6 0 0 6 83 334 0 0