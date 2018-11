Handbal

După două săptămâni de pauză competiţională, Liga Naţională de handbal se reia în acest weekend. Echipa de handbal a Universităţii Suceava va avea din nou un examen dificil, pe terenul unei echipe ce trage la podium şi la cupele europene, Politehnica Timişoara. Elevii antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei vor întâlni o echipă ce joacă foarte bine pe teren propriu şi a fost învinsă în acest sezon doar de Constanţa, la malul mării. Bănăţenii au învins echipe ca Dinamo şi Minaur Baia Mare, în deplasare, şi-au remizat în faţa celor de la Steaua, Călăraşi şi Turda. Universitarii suceveni au avut două săptămâni în care au avut timp să identifice şi să pună la punct o mare parte din problemele de pe teren, au tras linie şi sunt hotărâţi să continue la turaţie maximă, deoarece campionatul e lung şi imprevizibil, şi au destule şanse să câştige cât mai multe puncte.

“Venim după o perioadă mai slabă, în care am dat unele rateuri, în special la Buzău. Trebuie să uităm însă acele meciuri, pentru că nu putem ieşi din impas dacă ţinem capul în pământ. Acum ne aşteaptă un meci foarte greu cu Politehnica Timişoara, o echipă puternică, mai ales pe teren propriu. Ne-am pregătit însă foarte bine şi mergem acolo să luptăm pentru victorie”, a declarat conducătorul de joc, Mihai Sandu.

Antrenorul Adrian Chiruţ speră că elevii săi şi-au revenit psihic şi vor avea încredere maximă în forţele proprii

În această perioadă de pauză competiţională, antrenorul Adrian Chiruţ a avut mai multe discuţii şi analize ale jocurilor de până acum cu jucătorii echipei, a ajuns la nişte concluzii şi a stabilit linia pe care ar trebui să se meargă în continuare.

“Am tras linie şi am ajuns la concluzia că nu trebuia să pierdem cele trei puncte de la Buzău. Am câştigat în schimb câte un punct nesperat cu Dinamo şi Călăraşi. Cu excepţia ultimului meci, cel cu Constanţa, în care am fost dărâmaţi psihic, am făcut jocuri bune cu echipele de top. Ne-am pierdut puţin din încredere, dar, cu o gândire pozitivă, sunt sigur că vom ajunge înapoi la forma maximă. Acum, continuăm seria de meciuri grele la Timişoara şi trebuie să fim pregătiţi psihic pentru că nu putem scăpa de acest program infernal. Oricum trebuie să jucăm cu toate echipele, iar eu am aşteptări de la fiecare meci pentru că ştiu ce grup avem şi ce poate această echipă”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

Din păcate, unul din cei mai importanţi jucători ai echipei, Gabriel Burlacu, s-a accidentat în cantonamentul naţionalei de seniori şi va lipsi o perioadă. Gabi se va duce în aceste zile la Bucureşti pentru noi controale şi pentru a face infiltraţii la coloană. Un alt jucător ce va lipsi la Timişoara este şi Andrei Olariu, jucător ce este accidentat. În perioada de pauză, universitarii au încercat să-i recupereze pe ceilalţi handbalişti cu probleme şi speră să-i aibă apţi în deplasarea din vestul ţării.

Etapa a 8-a

Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti

Steaua Bucureşti – Potaissa Turda

Politehnica Timişoara – CSU din Suceava

AHC Dobrogea Sud – CSM Făgăraş

Minaur Baia Mare – Universitatea Cluj

Dunărea Călăraşi – CSM Bacău

HC Buzău 2012 – CSM Focşani 2007

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CSM Bucureşti 7 6 1 0 192 153 19

2. CS Dinamo Bucureşti 7 5 1 1 222 183 16

3. AHC Dobrogea Sud 7 5 0 2 187 172 15

4. AHC Potaissa Turda 7 4 1 2 208 186 13

5. CSM Focşani 2007 7 4 1 2 194 179 13

6. AHC Dunărea Călăraşi 7 3 3 1 196 173 12

7. Politehnica Timişoara 7 3 3 1 175 172 12

8. CSA Steaua Bucureşti 7 3 2 2 182 176 11

9. CS Minaur Baia Mare 7 3 1 3 200 184 10

10. CS HC Buzău 2012 7 2 0 5 165 185 6

11. CSM Bacău 7 2 0 5 179 205 6

12. CSM Făgăraş 7 1 1 5 158 186 4

13. CSU din Suceava 7 0 2 5 162 193 2

14. CS Universitatea Cluj 7 0 0 7 166 239 0