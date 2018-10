Rugby, juniori U17

În etapa cu numărul IV din Campionatul Naţional de rugby pentru juniori sub 17 ani, echipa Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului, pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi, a reuşit a treia victorie din sezon, din tot atâtea jucate, într-un meci pe teren propriu disputat în compania celor de la CTTV Galaţi, scor final 75 – 0. Humorenii au reuşit să câştige şi punctul bonus ofensiv în faţa unei echipe ce nu le-a pus probleme în teren. În prima parte, gazdele au reuşit nu mai puţin de 9 eseuri, la 8 dintre ele fructificând şi transformările, iar la pauză era 61 – 0. În partea a doua, humorenii au făcut toate schimbările, dar jocul n-a mai fost la fel de spectaculos, ci unul în care au apărut greşeli.

„A fost un joc fără istoric, în faţa singurei echipe din campionat cu care nu ar trebui să avem probleme. La pauză am făcut toate schimbările, iar echipa nu s-a mai sincronizat în teren cu ar fi trebuit, iar în plus au apărut probleme de îndemânare, iar spectacolul rugbistic n-a mai fost la fel ca-n prima parte. Ne pregătim pentru deplasarea de la Pantelimon, iar apoi vom avea trei meciuri foarte dificile, cu CNAV acasă, la Baia Mare, şi din nou pe teren propriu cu principala candidată la titlu, CS Cleopatra Mamaia”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

În acest meci, pentru CSŞ Gura Humorului au marcat: Cioltan (3 eseuri), Nichitean (2 eseuri şi 4 transformări), Vasilovici (1 eseu), Bandol (1 eseu), Barău (1), Ursache (1), Cătună (1), iar Alin Conache, 1 eseu şi 6 transformări. Pe lângă marcatori, în teren au fost şi sportivii: Ţurcanu, Bârsan, Floriştean, Cojocariu, Bivol, Mureşan, Gîrdea, Antonesi, Limbosu, Buhăiescu, Tucaliuc, Sidău, Daraban, Pojar şi Ajităriţei.

În celelalte meciuri ale etapei, Cleopatra Mamaia a câştigat acasă cu 19 – 0 partida cu CNAV, CSM Bucureşti s-a impus cu 20 – 8 cu CT Dinicu Golescu, iar ACSOV Pantelimon a stat.

Clasament

1. CS Cleopatra Mamaia 4 4 0 0 190 12 3 19

2. CSŞ Gura Humorului 3 3 0 0 111 31 1 13

3. CSŞ 2 Baia Mare 3 2 0 1 128 57 1 9

4. CNAV 3 2 0 1 53 29 1 9

5. CSM Bucureşti 2 1 0 1 32 22 1 5

6. CT Dinicu Golescu 3 0 0 3 27 66 1 1

7. ACSOV Pantelimon 3 0 0 3 19 66 0 0

8. CTTV Galaţi 3 0 0 3 14 291 0 0