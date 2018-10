Atletism

Doi dintre sportivii secției de atletism de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiți de antrenorul Radu Mihalescu, au încheiat sezonul cu trei locuri pe podiumul Campionatului Național de 50 și 10 kilometri marș. La finalele ce-au avut loc în jurul Arenei Naționale din București, Andrei Gafița a concurat pentru prima dată-n proba de 50 de kilometri marș, în care a reușit să devină campion național la tineret și medaliat cu bronz la seniori, după 4 ore, 30 de minute și două secunde.

„Mi-am dorit foarte mult să dobor recordul național la tineret în proba de 50 de kilometri marș. Din păcate, după 35 de kilometri, când încă eram în grafic pentru record, a intervenit oboseala, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sfaturile antrenorului Radu Mihalescu, cu încurajările prietenului Sergiu Iliuță, ale iubitei mele, Patricia Chiraș, și ale mamei mele, Elena Gafita, am reușit să termin această cursă în 4h30'02. Sunt mulțumit și recunoscător tuturor celor ce m-au ajutat în pregătire și în timpul cursei. Acesta este primul pas spre Tokyo și sunt încrezător că voi parcurge cu succes și restul pașilor”, a explicat după naționale atletul Andrei Gafița.

În acest an, Andrei Gafița a câștigat două titluri naționale la tineret în Campionatul Național de 20 kilometri marș iarnă și vară, dar și un loc IV la seniori.

Diana Angelescu a câștigat bronzul național la tineret, deși nu era favorită la podium

În proba feminină de 10 kilometri marș a participat Diana Angelescu, sportivă ce este junioară I în primul an și nu era favorită la podium. Totuși, atleta de la CSM Suceava a făcut o cursă foarte bună și a reușit la final să câștige medalia de bronz la tineret și pe locul VI la senioare. În acest an, Diana mai are trei titluri de vicecampioană națională, dar la junioare I, două la 10 kilometri marș pistă și șosea, și unul la 20 kilometri marș șosea.

„Medalia Dianei a fost o surpriză și pentru mine, deoarece nu era printre favorite, mai ales că era junioară, şi era doar o cursă pentru experiență. A fost un antrenament foarte bun în încercarea de a ajunge la anul, la Campionatul European de junioare, în proba de 10000 metri marș pe pistă. Andrei Gafița este la prima cursă de 50 de kilometri marș și a fost învins de doi sportivi ce-au fost la europene și mondiale. Am încercat un record național, dar lipsa experienței pe acestă distanță, dar și condițiile de pregătire, adică vitaminizarea și masa, au cântărit greu și de aici a intervenit starea de oboseală la un moment dat al cursei. Mă bucur c-a intrat în echipa României de seniori ce va participa la Cupa Europei și de acum încolo ne vom pregăti special pentru a face baremul pentru Jocurile Olimpice. Mulțumim pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local Suceava, dar și părinților sportivilor, ce sunt alături de ei și de noi”, a declarat antrenorul Radu Mihalescu.