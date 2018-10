Rugby, juniori U16

Medaliată cu bronz în sezonul trecut la naționalele juniorilor sub 15 ani, echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului, pregătită de Andrei Varvaroi, a debutat în acest campionat cu o victorie pe teren propriu, 33 – 27 în disputa cu CSȘ Unirea Iași. Partida a fost una echilibrată și fără incidente, în care humorenii au condus tot timpul pe tabelă, iar la final au ratat bonusul ofensiv.

„A fost un meci frumos, în limitele fair-play-ului, probabil între cele mai bune două echipe din seria Moldova, ce s-au întâlnit și-n finala mică de anul trecut, la sub 15 ani. Încă mai sunt lucruri de pus la punct în jocul nostru și cred că nou-veniții de la Suceava vor aduce un plus de valoare echipei, astfel încât să îmbunătățim rezultatul din sezonul trecut. În acest an vor lua burse prin programul Rugby pentru toţi copiii și juniorii de la under 16. Programul este lansat de Fundaţia Te Aud România, desfăşurat în parteneriat cu Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului şi în colaborare cu DHL Express România şi Banca Comercială Română. În acest fel jucătorii de la Suceava și Cornu Luncii vor sta aici și vor fi prezenți la toate antrenamentele”, a explicat antrenorul Ștefăniță Rusu, cel care a coordonat echipa de pe bancă la acest meci. Antrenorul humorean a mai adăugat că regretă faptul că echipa nu a luat punctul bonus ofensiv, deoarece pe final de meci, când aveam 16 puncte diferență, oaspeții au reușit un eseu și o lovitură de pedeapsă, pe fondul unor schimbări în tabăra gazdelor, după mai multe accidentări.

CSȘ Gura Humorului a început acest meci cu un prim XV format din: Florea, Pascu, Sebastian Rusu, Solomon, Ursulescu, Gavriliu, Hudeniuc, Lupancu, Busuioc (două eseuri), Varvaroi (4 transformări), Simeria, Cristanov (două eseuri), Ungureanu (un eseu), Moroșan și Gogan, pe parcurs intrând și Carpiuc, Popescu și Filipciuc.

În celălalt meci al etapei, CTTV Galați – CSȘ Tecuci, 5 – 37.

Sâmbătă, juniorii U17 de la CSȘ Gura Humorului vor juca acasă, cu CTTV Galați, iar juniorii sub 16 ani vor evolua duminică, la CSȘ Tecuci.

Clasamentul zonei Moldova

1. CSȘ Unirea Iași 2 1 0 1 116 33 2 6

2. CSȘ Bârlad 1 1 0 0 45 14 1 5

3. CSȘ Tecuci 2 1 0 1 51 50 1 5

4. CSȘ Gura Humorului 1 1 0 0 33 27 0 4

5. CTTV Galați 2 0 0 2 5 126 0 0