Rugby, juniori U17

Echipa de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului a reuşit a doua victorie din acest sezon al Campionatului Naţional, una dramatică obţinută în ultimele cinci minute ale meciului de pe terenul celor de la Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” din Bucureşti, scor final 23 – 19. Campioni naţionali în vară la juniori sub 16 ani, humorenii n-au făcut cel mai bun meci al lor şi au luat multe decizii greşite, fapt ce i-a costat pe parcursul partidei pe tabelă. În prima parte jocul a fost destul de haotic, iar gazdele au reuşit să fructifice la beţe trei lovituri de pedeapsă, în timp ce elevii lui Andrei Varvaroi au înscris un eseu prin Nichitean şi o lovitură de pedeapsă prin Conache, scor la pauză 9 – 8. În repriza a doua, gazdele au reuşit două eseuri, dar au ratat transformările şi cu cinci minute înainte de final scorul era 19 – 11, după o nouă lovitură de pedeapsă transformată de Conache. Contrar jocului de până atunci, humorenii au avut un final de meci foarte bun şi au reuşit două eseuri şi o transformare prin acelaşi Nichitean, câştigând cu emoţii această partidă, scor final 23 – 19.

„N-am reuşit să legăm jocul prea bine, am greşit mult, am executat la mână foarte rapid lovituri de pedeapsă neinspirat, am luat multe decizii greşite şi jocul a fost unul destul de slab calitativ. Din fericire am strâns rândurile pe final şi am reuşit două eseuri, dar am câştigat cu emoţii. Sper ca-n meciurile viitoare să jucăm mai responsabil şi să respectăm tactica propusă înainte de meci şi din timpul acestuia, pentru a reuşi să ne îndeplinim obiectivul”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

CSŞ Gura Humorului a început partida de la Bucureşti în formula: Vasilovici, Ţurcanu, Bârsan, Floriştean, Cojocariu, Cioltan, Mureşan, Cătună, Gârda, Conache, Nichitean, Barău, Antonesi, A. Ursache şi Bandol, pe parcurs intrând în teren şi Bivol, Pojar, Daraban, M. Ursache şi Ajităriţei.

Vineri sau sâmbătă, humorenii vor juca pe teren propriu cu CTTV Galaţi, atât la under 17, cât şi la 16, deoarece oaspeţii vor să vină cu un autocar şi să facă economii, dacă tot s-au nimerit ambele meciuri în această perioadă.

Clasament

1. CS Cleopatra Mamaia 3 3 0 0 171 12 3pb 15pct

2. CSŞ 2 Baia Mare 3 2 0 1 128 57 1 9

3. C.N.A.V 2 2 0 0 53 10 1 9

4. CSŞ Gura Humorului 2 2 0 0 36 31 0 8

5. CSM Bucureşti 1 0 0 1 12 14 1 1

6. C.T. Dinicu Golescu 2 0 0 2 19 46 1 1

7. ACSOV Pantelimon 3 0 0 3 19 66 0 0

8. CTTV Galaţi 2 0 0 2 14 216 0 0