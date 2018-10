Rugby

Echipa de rugby seniori Rugby Club Gura Humorului va începe returul sezonului regulat în Divizia Națională cu un meci pe teren propriu în compania liderului la zi, Știința Petroșani. Partida este programată duminică, 21 octombrie, de la ora 10.00, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului, și va fi urmată de la ora 12.00 de un meci din Campionatul Național de juniori sub 16 ani, între echipa Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului și CSȘ Unirea Iași. Aflată la primul campionat, echipa humoreană a făcut un meci destul de bun în tur la Petroșani, mai ales după minutul 20, când jocul a fost echilibrat, gazdele impunându-se cu 38 – 17, grație a trei eseuri reușite în prima jumătate a primei reprize, când i-au surprins pe elevii lui Andrei Varvaroi pe linia de trei sferturi. Chiar dacă și-au propus să crească jucătorii tineri și să le ofere o continuitate de la juniori la seniori, humorenii au reușit două victorii din patru meciuri și sunt în cărți pentru calificarea în play-off. Din păcate, pentru meciul de duminică, echipa gazdă are și câteva absențe importante, Drelciuc fiind nevoit să stea o perioadă după o comoție suferită în meciul de la Suceava. De asemenea, Sandu este accidentat la genunchi și are nevoie de mai multe investigații.

„Din ce-am văzut, Știința Petroșani este cea mai bună și cea mai completă echipă din serie, cu jucători foarte buni atât pe linia de trei sferturi, cât și pe grămadă. Noi vom aborda acest meci ca și pe cele de până acum, în ideea de a crește jucătorii tineri și de a crea o echipă mult mai competitivă pe viitor. Contează și rezultatul, dar primează aceste obiective pe care ni le-am propus. Va fi un meci foarte dificil, mai ales că ei au câștigat la Suceava, iar noi am pierdut destul de clar. În tur, la ei, chiar dacă am pierdut, echipa noastră a făcut un meci bun și jucătorii s-au mobilizat exemplar, așa cum îmi doresc s-o facă și duminică, mai ales că jucăm acasă. Din păcate avem și câţiva accidentați și sper ca acest lucru să nu-și pună prea mult amprenta pe jocul din teren. Mulțumim celor care ne susțin, DHL, BCR și Primăria orașului Gura Humorului, dar și mediului de afaceri din zonă, Centrului Medical Bucovina, domnului George Straton, Ursus, Raitar și Smart și tuturor ce sunt alături de echipă”, a explicat managerul și jucătorul echipei RC Gura Humorului, Ștefăniță Rusu.

În celălalt meci al etapei, CSM Sibiu va evolua acasă, cu CSUAV Arad, iar CSM Suceava va sta, deoarece avea meci cu Mănăștur, echipă ce s-a retras înaintea începerii sezonului.

Clasamentul seriei Centru Nord

1. CS Știința Petroșani 4 4 0 0 265 47 4pb 20pct

2. CSM Bucovina Suceava 4 3 0 1 106 64 3 15

3. Rugby Club Gura Humorului 4 2 0 2 88 78 2 10

4. CSUAV Arad 4 1 0 3 72 157 1 5

5. CSM Sibiu 4 0 0 4 70 255 0 0