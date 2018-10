Handbal

Miercuri seară, de la ora 18.00, Clubul Sportiv Universitar din Suceava are programat primul meci din actuala ediţie a Cupei României la handbal masculin, în deplasare, pe terenul echipei din eşalonul doi, CS Unirea Sânicolau Mare. Oficialii şi antrenorii clubului sucevean au solicitat ca acest meci din 16-imile Cupei României să se joace ieri, dar gazdele n-au acceptat. Din cauza distanţei foarte mari până-n vestul ţării, a accidentărilor din lot, dar şi a faptului că sâmbătă prima echipă are un meci important în Liga Naţională, pe teren propriu cu AHC Dobrogea Sud, universitarii au luat decizia de a se prezenta cu echipa a doua, care este condusă în această deplasare de antrenorii Ioan Tcaciuc şi Vasile Boca.

„Am analizat toate posibilităţile şi am hotărât să ne prezentăm la Sânicolau Mare cu echipa a doua. Noi am vrut să mutăm meciul marţi, dar adversarii n-au acceptat, motivând că mulţi dintre jucători muncesc şi n-au cum să se prezinte. Este o distanţă foarte mare şi trebuia să plecăm miercuri seara după meci şi să ajungem joi pe la amiază şi astfel n-am fi avut timp să pregătim meciul de sâmbătă, cu Constanţa. În plus avem şi mai mulţi jucători accidentaţi şi astfel i-am menajat, pentru a se recupera mai repede. Ne dorim să trecem mai departe în Cupa României, dar dacă nu va fi, nu-i nici o tragedie. Este greu să te împarţi pe două planuri în aceste condiţii şi nu ştiu cum avem norocul ăsta de deplasări foarte lungi în primul tur, după ce anul trecut am jucat la Timişoara”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ. În această primă fază vor avea loc 15 partide, CSM Bucureşti fiind singura echipă ce este calificată direct în optimi. Partidele vor avea loc într-o singură manşă, iar în caz de egalitate se va trece la aruncări de la şapte metri.

Programul partidelor din 16-imile Cupei României la handbal masculin

CSM Botoşani - HC Dobrogea Sud Constanţa

CS Unirea Sânicolau Mare - CSU Suceava

CSU Piteşti - Minaur Baia Mare

CSM Oradea - CSM Bacău 22 – 35 (10 – 18)

CSU Târgovişte - AHC Dunărea Călăraşi

CS Medgidia - Dinamo Bucureşti

CSM Şcolar Reşiţa - Potaissa Turda 22 – 27 (7 – 14)

CNOT Braşov - HC Buzău

CSM Alexandria - CSM Vaslui

CSA Steaua Bucureşti - CSM Făgăraş

CSU Constantin Brâncuşi Târgu Jiu - ”U” Cluj Napoca

CSM Sighişoara - CSU Galaţi

HC Sibiu - SCM Politehnica Timişoara 22 – 36 (14 – 17)

CSU Politehnica Timişoara - CSM Focşani 19 – 32 (11 – 16)

CSU Craiova – HC Szejke Odorhei

CSM Bucureşti trece direct în turul II