Liga a III-a

Echipa de fotbal Şomuz Fălticeni a ajuns la al 6-lea rezultat negativ în acest sezon al Ligii a III-a, după ce sâmbătă a pierdut cu scorul de 1 – 2 în deplasarea de la Ştiința Miroslava. Elevii antrenorului Radu Anania au făcut o primă repriză bună şi-au reuşit să deschidă scorul în minutul 18, prin Arăpaşu. În minutul 30, autorul golului a văzut cartonaşul roşu la un contraatac al gazdelor la care a faultat din postura de ultim apărător. Până la pauză, Fălticeniul a mai avut trei ocazii, dar n-a reuşit să-şi mărească avantajul. În minutul 48, gazdele au reuşit să egaleze şi la numai trei minute să treacă în avantaj. Cu cinci minute înainte de expirarea timpului regulamentar, Şomuzul a avut o mare ocazie de gol prin Melinte, jucător ce a scăpat singur cu portarul, dar a tras pe lângă poartă.

„Din păcate este al treilea meci când jucăm o mare parte din timp în inferioritate. Am făcut o primă repriză foarte bună, dar am marcat doar un gol. La pauză le-am transmis jucătorilor să se concentreze foarte bine şi să trateze fiecare fază cu seriozitate, dar am primit două goluri în doar trei minute. Chiar şi-n zece oameni am avut şanse de a marca, cea mai mare ocazie fiind în minutul 85, când Melinte nu a reuşit să trimită în poartă, singur cu portarul gazdelor”, a explicat antrenorul fălticenenilor, Radu Anania.

Şomuz Fălticeni s-a deplasat la Miroslava cu un lot format din jucătorii: Cătălin Pascal, Neagoe, Kuruc, Şandru, Baltariu, Arăpaşu, Nechitoaia, Mircescu, Julei, Padovei, Ungureanu, Andrei Pascal, Popovici, Zamă, Dohotariu, Melinte, Scutariu şi Vadim.

Sâmbătă, în runda a 9-a, Şomuz Fălticeni va juca pe teren propriu cu CSM Paşcani, de la ora 15.00.